Vecinos de Jataí, en el suroeste de Goiás en Brasil, llamaron a la policía luego de recibir una espeluznante carta de un adolescente. El niño les pedía socorro ante las agresiones de su propio padre por ser gay.

"¿Alguna vez has sentido que no eres bueno para nadie? Lo estoy sintiendo. Duele mucho aquí. Por favor, ayúdame. No lo puedo soportar. Estoy en la mayor desesperación de mi vida”, se puede leer en un fragmento de la carta.