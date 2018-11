El psiquiatra Hugo Marietan habló con crónica.com.ar y explicó las posibles reacciones que se pueden esperar de los familiares luego de la aparición del submarino ARA San Juan tras un año de búsqueda.



Experto en casos de patologías y trastornos postraumáticos, Marietan formó parte de la asistencia a los familiares de los 44 tripulantes que iban a bordo del submarino.



"Hay dos tipos de respuestas. La primera es la más occidental, queremos saber donde está el cuerpo. Una vez que lo sabemos, esa necesidad está satisfecha. Tenemos tristeza pero estamos más conformes", aseguró.



Y siguió: "La segunda, es no querer encontrar el cuerpo para no perder la esperanza. Y la tercera reacción que vi es sentirse usado políticamente y su duelo no se transita correctamente porque está contaminado de otros elementos".



Marietan explicó que cada persona es completamente distinta y los procesos de duelo son largos. Recordó un caso en la guerra de Malvinas de 1982 cuando un tripulante del crucero General Belgrano logró saltar a una balsa antes del hundimiento.



"Su esposa decía que estaba vivo pero nunca fue hallado. No encontrar el cuerpo mantuvo la esperanza viva", recordó.



En este sentido, añadió que existen dos tipos de duelos. "El primero es el de la muerte del familiar y el segundo, es la muerte de la esperanza de encontrarlos vivos", sentenció.



Al ser consultado sobre declaraciones de familiares que expresaron "estar parados en el día en que desapareció el submarino" aclaró que es una reacción normal en donde existe un lazo extremadamente fuerte.



"El motivo y sentido de su vida pasó a ser que su familiar aparezca vivo. Cuando se pierde esa esperanza, tu vida pierde sentido", concluyó.