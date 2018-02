No grabaron la endoscopía durante la cual falleció la periodista.

El sanatorio la Trinidad de Palermo no grabó la endoscopía durante la cual falleció la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin, según comunicó este viernes el centro médico, luego de un allanamiento realizado por orden judicial, informaron fuentes policiales.



"No hay video porque el endoscopio no grababa", dijo una fuente policial mientras que un vocero de la investigación destacó que "la clínica niega que el procedimiento esté filmado".



El procedimiento estuvo encabezado por el departamento de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, por orden del juzgado correccional 57 Gabriel Guirlanda.



Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad aseguraron que se secuestró el endoscopio con el que se realizó el estudio completo con el procesador, CPU y dos sondas pero sin el monitor.



Además se retiró información digital e impresa del resonador magnético y tomografía, información del equipo anestésico e información general de estudios realizados a la paciente como ser análisis de sangre y electrocardiogramas. Todo esto fue secuestrado y trasladado a dependencia policial.



El allanamiento comenzó pasadas las 13 y es el segundo en 48 horas luego de la muerte de la periodista y legisladora y estuvo instruido bajo la fiscalía criminal y correccional 51 a cargo de la fiscal Nancy Olivieri.



Los voceros detallaron que, además de la grabación, lo que se buscaba era el registro del estudio médico durante el cual falleció Pérez Volpin y que los efectivos tenían la orden de retirar fotos y todo el material que pudiera ser útil para la causa judicial, que busca establecer las causas del desenlace fatal.

"A la clínica no le conviene mostrar la videofilmación por eso lo niegan, quedará como una negligencia no haberlo filmado, pero peor es entregar la prueba"



Un vocero de la investigación aseguró que siempre se graba este tipo de procedimientos, pero "a la clínica no le conviene mostrar la videofilmación por eso lo niegan, quedará como una negligencia no haberlo filmado, pero peor es entregar la prueba".



El pedido de allanamiento fue pedido por los abogados de la familia de Pérez Volpin y avalado por la fiscalía, quienes quieren saber si existen pruebas sobre cómo se realizó el procedimiento durante el cual murió la periodista, cuyo sepelio se realizó hoy en el Cementerio de la Chacarita.