El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recibió hoy a representantes locales de los obispados, las iglesias evangélicas, las centrales obreras locales y los movimientos sociales, entre otros sectores de la sociedad, como parte de una nueva reunión del Consejo de Crisis.

Durante el encuentro, como sucede cada vez que se convoca regularmente, se hizo una revisión de todas las acciones y medidas tomadas en conjunto que se vienen generando y ejecutando para seguir luchando contra esta pandemia el COVID-19, que, en palabras del intendente, “es sin dudas la peor crisis de la humanidad de la época contemporánea después de la Segunda Guerra Mundial”.



Lo que se generó y reforzó en la reunión es el diálogo abierto y amplio entre todos los sectores.

“Nosotros, humildemente, lo hemos logrado: sentar en una mesa a todos los sectores, debatir y sacar las conclusiones necesarias para poder seguir adelante atendiendo las realidades y necesidades de todos”, señaló el intendente, a la vez que mostró afinidad y sintonía con la Nación y la Provincia: “Hoy el presidente de la Nación, Alberto Fernández, claramente está dando muestras de esta misma tesitura de llevar adelante las decisiones a través del diálogo y el consenso con los distintos sectores. Lo mismo está haciendo nuestro gobernador, Axel Kicillof”.



“Vimos cómo golpeó -siguió Espinoza- la pandemia a otros países del mundo y hoy podemos decir que la Argentina es un modelo por cómo se tomaron las decisiones y cómo se actuó frente al coronavirus para, hoy, seguir enfrentando a la pandemia con consecuencias humanas mucho menores a las que sucedieron y suceden, como vemos todos los días por televisión, en otras naciones, incluso hermanas de Latinoamérica”.



Así como en un primer momento de la cuarentena La Matanza fue muy consistente y estricta en la supervisión de los 10.123 vecinos que volvieron del exterior controlando que cumplieran la cuarentena en sus domicilios mientras se los monitoreaba, hoy el Municipio está actuando muy fuerte en el marco del Plan DetectAR yendo ciudad por ciudad, barrio por barrio y casa por casa para controlar y testear, siguiendo criterios epidemiológicos. Es decir, yendo a los barrios donde en los 5 días anteriores hubo más contagios y se pueden generar focos de replicación.



La Matanza viene implementando estos operativos para evitar se generen focos de contagios exponenciales, como se observaron en otros lugares de la Argentina.



Hasta el momento, y a medida que se van intensificando los operativos, más de 50.000 personas fueron visitadas a través de este Plan DetectAR.



“Eso es lo que estamos haciendo en este momento”, comentó Espinoza, a la vez que agregó que “también, por supuesto, estamos pensando y generando acciones para volver a poner en marcha la economía”.



Respecto de la post pandemia y el sostenimiento y reactivación de la economía, el jefe comunal detalló que se trató en la reunión y se viene trabajando en la reapertura de las pequeñas, medianas y grandes industrias de La Matanza para que empiecen a producir nuevamente. “Lo hacemos por supuesto a través de los protocolos nacionales y provinciales, y protocolos más exigentes todavía, que son los que hemos generado desde el Municipio”, señaló.



“Estamos trabajando conjuntamente con empresarios y trabajadores para que, en esta primera etapa, reabra la industria con la mitad de sus empleados de forma presencial, generando protocolos propios dentro de las fábricas que luego serán controlados, que los trabajadores se trasladen en forma privada y no viajen en el transporte público".



En cuanto a la asistencia alimentaria desde el municipio, el intendente reiteró su agradecimiento a todos los voluntarios, curas, pastores, y a los movimientos sociales que trabajan en La Matanza. “No me van a alcanzar los días de mi vida para agradecer a todos los sectores de la sociedad lo que vamos haciendo en el medio de esta pandemia y que estamos saliendo adelante”.



Espinoza no sólo agradeció a los sectores sociales, sino también a los docentes, a la Gendarmería Nacional, a los trabajadores de la salud, de la seguridad, de los servicios, de la prensa y a todos los trabajadores esenciales.



“Mi agradecimiento eterno, porque esto que está pasando en La Matanza, y lo que pasó hoy en la reunión del Consejo de Emergencia, muestra claramente lo que es La Matanza y lo mejor que tiene: un pueblo solidario como pocos, que se nota, se vive, se palpa y se siente en estos prácticamente 90 días de pandemia y aislamiento social”.



Finalmente, y referenciándose en figuras y definiciones del movimiento peronista, agradeció “a todos los que están arriesgando la vida por el otro. "La Patria es el otro, como decía Néstor, y para nosotros, como decía el General Perón, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”.