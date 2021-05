Se cumplieron seis meses después de la muerte de Diego Maradona. Dalma, su hija, lo recordó en el programa de radio del que forma parte y quebró en llanto. Emocionada, contó cómo siente la necesidad de hablar de él y de que se inventó "un cuento" en el que imagina que "está de viaje" y que pronto lo va a "ver de nuevo".

Dalma Maradona recordó a su padre con emotivas palabras en el programa Un día perfecto. Si bien no esperaban hablar del astro del fútbol, cuando Cayetano y Gabriel Schultz le aconsejaron leer el libro "Bilardo y Menotti", nada de eso se pudo evitar.

"Yo me inventé este cuentito de que está de viaje y que en algún momento lo voy a ver de nuevo"

La hija del "diez" aseguró que en un principio ella no sentía esa “energía especial” que sus fanáticos sienten en su padre. “Para mí era mi papá y me daba una bronca cuando todo el mundo se ponía alrededor, no lo dejaban comer ni respirar”, expresó la actriz.

“Es muy loco porque antes de que pasara todo, me venían a contar una anécdota de mi papá y decía ‘uy dios, que se vaya, que termine, no me interesa’ y ahora estoy desesperada por saber todo", aseguró.

El recuerdo de Dalma en Instagram a su padre, Diego Maradona, a seis meses de su muerte.

Dalma contó al aire que no lee mucho sobre su padre porque siente que todavía no está preparada para sus historias. "Pero obvio que siempre agradezco todo lo que me puedan contar”, dijo con cariño.

Para la hija de Diego Maradona, perder a su padre "fue muy duro". “Justo ayer puse una foto con mi papá y me pasa que la gente que me quiere me dice ‘no te preocupes que con el tiempo todo pasa, dejás de estar triste’. Y la verdad que eso a mí no me está pasando. Cada vez es peor para mí", expresó.

"Cada vez es peor para mí"

"Me inventé este cuentito de que está de viaje y que en algún momento lo voy a ver de nuevo. Sigue pasando el tiempo y veo que eso no pasa, entonces es terrible para mí”, agregó quebrada en lágrimas.

.

La actriz dijo que la escritura siempre fue una forma de comunicarse entre ellos. “Siempre le escribía cartas que se llevaba, se las ponía en la media, él siempre me decía que le escriba porque le encantaba leerlas. Entonces me parece que es como una forma nuestra que para mí va a seguir, porque lo que le escriba, yo sé que él lo va a leer desde algún lugar”, contó.

"Lo que le escriba, yo sé que él lo va a leer desde algún lugar”

Dalma contó entre lágrimas que recordarlo en una fecha como esta, en referencia al cumplirse seis meses de su muerte, a ella le genera tristeza: “Amo hablar de él, pero me vine con anteojos hoy porque ayer no pude dormir, fue un día muy difícil para mí. No dormí nada, lloré un montón, porque es caer en la cuenta. Capaz que al principio te podés hacer la bol.., pero llega un momento que necesito tocarlo, abrazarlo de verdad”, concluyó.

Así Dalma recordó a Diego Maradona y se emocionó