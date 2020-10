Por Jorge A. Dimuro

Ustedes se preguntarán por qué nace este espacio, y surge por la imperiosa necesidad de tener un lugar donde poder expresar la problemática y las peripecias que padecemos nosotros los jubilados. Siento que estamos fuera del sistema, que somos los olvidados, no solamente por los políticos, gobernantes, funcionarios y dirigentes, sino también hasta por la propia sociedad.

Qué paradoja que el llegar a jubilarnos, luego de tantos años de trabajo y sacrificio, termine convirtiéndose en un castigo en lugar de ser un beneficio por todo lo que hemos hecho por este bendito país.

Señores, deberían saber que nuestra generación es la generación de la cultura del trabajo, que es lo que nos enseñaron e inculcaron nuestros padres. La generación a la que no se le ha regalado nada, que no conoce de subsidios o planes, ya que todo lo que pudimos obtener fue a base de sacrificio, para poder llevar la comida a nuestros hogares, proveer de salud y educación a nuestros hijos.

Nuestra generación es la que piensa que no hay sentimiento más digno para un ser humano, que el que se siente al ver que, lo mucho o poco que se tiene, se logró con sudor y esfuerzo, y sobre todo con sus propios medios. Por eso digo que somos una generación de luchadores, que no estamos exigiendo nada que no sea lo que legítimamente nos corresponde, porque lo que ven ustedes a vuestro alrededor algo también tenemos que ver nosotros.

Tuvimos que levantar un país que venía de una dictadura, curar heridas que no cicatrizaban y poder encontrar la manera de convivir con ellas. Acompañamos y ayudamos a nuestros padres, hasta sus últimos días ya que no teníamos ningún apoyo y éramos quienes tirábamos del carro para sacar a nuestras familias adelante. Señores gobernantes, hemos trabajado de sol a sol, en pueblos y ciudades, para construir el país que hoy ustedes gobiernan y del que pareciera que no somos parte.

Nos llevaron a una crisis económica, producto del mal desempeño en sus funciones y de sucesivas políticas fallidas que desencadenan en un decadente sistema de salud, como así también jubilaciones y sueldos miserables, que nos impide tener, en nuestros últimos años, una mejor calidad de vida. Deberían, señores políticos, ponerse a trabajar, como hicimos nosotros, para encontrar la manera de resolver tantas falencias. Deberían revisar y reducir gastos innecesarios, que ustedes generan con sus opulentos sueldos, viajes, la cantidad de asesores que los acompañan, por favor prediquen con el ejemplo.

Sean dignos, honestos y no defrauden la confianza que les hemos dado para que nos representen en el Congreso, presentando y debatiendo los proyectos que necesita la gente, con seriedad, respeto y educación y no convirtiéndolo en una comedia circense con tonos agresivos y de rabia contenida, dejando una imagen deplorable hacia la sociedad, sus padres, sus hijos, sus nietos.

Me pregunto, ¿no se les cae la cara de vergüenza? Van a conseguir que ellos también salgan a las calles a reclamarles. Porque, repito. Somos una generación de luchadores y, por lo tanto, no nos van hacer callar.

Sería para ustedes tremendo que tengamos que ser nosotros nuevamente los que tengamos que tomar las riendas y guiar el rumbo de este país. Por eso les pido a todos ustedes, que demuestren que están trabajando para el bienestar del pueblo, de la gente y de nosotros los jubilados, que sólo pedimos a esta altura de nuestras vidas, que nos dejen vivir dignamente.

Pongo a disposición mi correo: amilcardimuro@hotmail.com.ar y recordarles también que nos pueden escuchar en nuestro programa que hace más de 15 años realizamos por la 93.5 FM Q La Radio del Grupo Crónica, todos los sábados de 9 a 11 horas. Jorge A.Dimuro de “La Voz del Jubilado”.

