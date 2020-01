Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

"Mi prima no se suicidó y pedimos justicia", dejó en claro Nathalie, ser querida de Milagros, quien en la madrugada del lunes fue hallada sin vida por personal policial, en la vivienda de su pareja. El cadáver de la joven presentaba un orificio de bala en su cabeza, producto de un disparo de arma de fuego que ella misma se habría ejecutado, según argumentó su novio a las autoridades policiales.

No obstante, la familia de la mujer desestima dicha versión, amparándose en las pericias preliminares que no legitiman la hipótesis de suicidio. En las primeras horas del lunes pasado, las autoridades de la comisaría de Carlos Spegazzini fueron notificados de un hecho sangriento y trágico por parte de un hombre, que argumentaba que su novia se habría quitado la vida.

En consecuencia, personal policial arribó a la vivienda del vecino, y encontraron el cuerpo de Milagros Luján Reinaga, sin signos vitales. La joven, de 22 años, presentaba una herida de arma de fuego a la altura de la sien. Sin embargo, en base a los primeros peritajes realizados en el lugar, los investigadores comprobaron que Milagros no registraba rastros de pólvora en sus manos, factor que debilita el relato de su pareja.

Por esta razón, la familia de Reinaga enfoca sus sospechas hacia aquél, argumentando que "él le pegó un tiro y le puso su arma en la mano. Los peritos confirmaron lo contrario, además no tenía motivos para matarse", remarcó ante Crónica, Nathalie. En este sentido, la prima detalló que "hace unos meses estaban juntos. Pero después de esta tragedia muchos vecinos nos contaron que eran frecuentes las situaciones de violencia, que la golpeaba, y la metía a golpes a la casa. Por eso ella quería separarse de él y volver con su ex pareja, fue entonces que este asesino le disparó cuando ella tenía decidido irse".

Ante semejantes indicios, el dueño de la vivienda quedó detenido, aunque en las próximas horas podría recuperar su libertad, puesto que las autoridades judiciales intervinientes no disponen de testigos que clarifiquen el suceso. Por lo tanto, al tomar conocimiento de esta posibilidad, allegados, amigos y familiares de la mujer fallecida se convocaron en el Departamento Judicial de Ezeiza, en la mañana de este miércoles, con el afán de exigir justicia.

En referencia a ello, su prima expresó que "queremos dejar en claro que no fue un suicidio. Este tipo tenía armas ilegales y vendía drogas, además que era un violento con las mujeres. No sabemos en qué estado se encuentra la investigación pero exigimos que no lo liberen".