Por Francisco Nutti

@FranNutti

Hace algunas décadas, decenas de alumnos del colegio secundario participaban del reconocido programa de televisión "Feliz Domingo" con el objetivo de ganarse un viaje a Bariloche. Hoy, la tradición de los egresados se mantiene intacta pero debido al contexto inflacionario, pasó a ser un dolor de cabeza para muchos padres que deben abonar cuotas cercanas a $4.200 durante dos años para cubrir la totalidad de los gastos, de acuerdo a la cotización actual.

Según datos recabados por Crónica, el año pasado la cotización de un vuelo desde Buenos Aires hacia la localidad rionegrina con regreso, estadía por diez días y todo incluido rondaba entre $30.000 y $40.000 por persona, según la empresa. A ese precio se empezó a pagar a fines de 2017 o en 2018, según las cuotas acordadas y se viaja en este invierno.

La cifra se elevó a $60 mil para los egresados 2020. Este año ya se vende también para los viajeros 2021 y los precios oscilan entre los $ 95 mil y los $ 105 mil.

"Mi hijo viaja este invierno y comenzamos a pagar hace justo 12 meses. Hice una entrega de $4 mil y 14 cuotas de $2.500, lo que me quedó en un total de $39 mil. Gracias al increíble esfuerzo que hacemos día a día (yo soy oficinista y mi marido panadero) podemos solventar los costos, pero ahora se duplicaron todo el resto de las obligaciones y me preocupa el viaje de mis hijos menores", explicó Marcela a este diario, quien resaltó que cuando inició el pago, los precios le fueron congelados: "Eso me dejó tranquilidad porque si era acorde a la inflación, me mataba".

En tanto, Gabriel, en la misma situación que la anterior entrevistada, señaló: "Mi nena al principio no quería que gastara pero después se ofreció a colaborar con sus ahorros y pudimos sellar un par de cuotas. Si Dios quiere, este año va a poder cumplir su sueño, aunque sé que si tendría que empezar a pagar ahora, con lo caro que está todo, difícilmente llegaría, teniendo en cuenta que sube todo menos los sueldos", argumentó.

Según los últimos datos de la Federación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (Faevyt), la venta de viajes estudiantiles cayó un 35% respecto a 2018. A su vez, fuentes del Ministerio de Educación de la Nación indicaron que en 2017 egresaron unos 700 mil chicos y, de acuerdo a los registros de las empresas que venden paquetes estudiantiles, apenas un 24%, unos 170 mil, realizaron un viaje de egresados ese año.

De estos últimos, poco más de 120 mil eligieron como destino la ciudad de Bariloche, 30 mil optaron por Carlos Paz, unos 12 mil a Brasil (Camboriú o Puerto Seguro) y unos 3 mil prefirieron ir a Cancún, Cuba o hacer un crucero por el Caribe. Esos viajes fueron posibles porque el dólar aún no se había disparado tras las dos megadevaluaciones del peso que hubo en 2018, donde la divisa estadounidense aumentó un 105%.

Revés inflacionario, caída de las ventas y fantasmas de bancarrotas como la de Snow Travel en agosto del año pasado han definido una nueva tendencia del turismo estudiantil.

Hoy, las empresas han decidido ofrecer un amplio abanico de propuestas en modo "low cost": lugares alternativos, estadías de menos días, excursiones o noches de bares e, incluso, la posibilidad de cambiar de destino y paquete turístico en medio del plan de pagos. Todo sea para mantener, en un panorama difícil, la ilusión del viaje de egresados.

"Trabajo hace más tres años en una empresa dedicada al turismo estudiantil y nunca se nos complicó tanto como ahora. Nuestros superiores nos recomiendan ir más seguido a la puerta de los colegios o participar activamente en las redes sociales porque es una realidad que con un curso solo no llenás el colectivo. En mi caso, me toca coordinar establecimientos de diferentes sectores y si bien hay gente que llega a nosotros gracias al boca en boca, tenemos que hacer un esfuerzo increíble", destacó Lucía, coordinadora de viajes de una importante agencia estudiantil.

Los números del sector no son buenos: el cierre del año pasado terminó con una baja pronunciada y este 2019 continúa por la misma senda. "Las empresas salieron a ofrecer nuevas opciones para enfrentar la crisis actual y posibilitar que crezca la cantidad de pasajeros", dijo Adrián Manzotti, referente del sector turismo estudiantil en la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt).

La preocupación se extiende a la ciudad sureña donde el segmento estudiantil genera más de 5.000 puestos de trabajo directo, siendo uno de los principales motores económicos del suelo cordillerano.

El 50% de los hoteles reserva sus camas para los egresados, que no sólo provienen de destinos nacionales, sino también de Chile y Uruguay, entre otros.

Con un esfuerzo cada vez mayor por parte de los padres de los egresados, la tradición continúa vigente y San Carlos de Bariloche se prepara para recibir a 100 mil jóvenes a partir del próximo mes, provenientes de distintas provincias del país.