Mirá el video con la nota completa

, de 35 años, quien grabó a su pareja,(23), golpeando al hijo de ambos, de un año de edad, dialogó cony relató la violenta convivencia que padecieron, tanto él como el menor, por parte de la mujer."Cuando mi hijo tenía 3 o 4 meses descubrí que mi pareja lo maltrataba. Denuncié el hecho en la Comisaría de la Mujer y me derivaron al juzgado de Quilmes, donde me dijeron que trate de apaciguarla, ya que podría perder contacto con la criatura si yo iniciaba algún trámite contra ella".Milton reveló que muchas veces intervenía. "Le he dicho (con respecto a los gritos, ya que eran los maltratos que solía presenciar) que eso no era normal. Pero ella me decía que sí, que a ella la criaron así y que ella siempre iba a tratar de corregir a su manera a un bebé, en este caso a nuestro hijo".A su vez, el hombre expresó que muchas veces atinaba a agarrar la mano de su pareja para que no le pegue al menor, "pero ella se sacudía y a veces me mordía", asumió. Y agregó: "Directamente perdía la razón".Luego se le consultó a Milton si su novia siempre fue violenta o sólo después del nacimiento de. A esto, el hombre afirmó que su pareja "siempre fue rara"."Siempre estaba como deprimida. Cuando supimos que estaba embarazada todos estábamos felices pero ella no. Se la notaba triste, distante, y se quejaba que no tenía el apoyo de su familia, de su madre", confesó Milton.