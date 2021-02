El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, encabezaron el acto de puesta en funcionamiento de nuevos patrulleros, más efectivos y equipos de alta tecnología adquiridos en el marco del Programa Nacional de Fortalecimiento de Seguridad. Esta nueva etapa del Plan Integral de Seguridad que se está llevando a cabo en las ciudades del municipio, cuenta con una inversión de 1.500 millones de pesos para La Matanza. El programa incluye equipamiento, personal, tecnología, obras de infraestructura en comisarías, alcaidías, cárceles y hospitales penitenciarios.



“Hoy es un día histórico para La Matanza ya que tenemos la alegría de incorporar 500 efectivos de los cuerpos especiales, la puesta en funcionamiento de 50 camionetas y 30 motos para reforzar las tareas de patrullaje de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lo que va a traer más seguridad a nuestro vecinos, que van a estar a lo largo y ancho de las diecisiete ciudades de La Matanza patrullando las diferentes cuadrículas las veinticuatro horas del día, lo que va a cambiar la vida de nuestra gente”, valoró el intendente Fernando Espinoza.



“Esta es la mayor inversión de la historia en materia de seguridad en el distrito y es una reparación histórica para los 2.4000.000 vecinas y vecinos que somos en el municipio. Queremos que nuestras vecinas y vecinos puedan vivir mejor. Estamos cuidando a nuestra gente”, sostuvo el jefe comunal y agregó: “Hoy sumamos oficiales de seguridad y vehículos y estamos generando la colocación de 2.000 nuevas cámaras de seguridad a lo largo y a lo ancho del distrito, instalando lectoras de patentes, cámaras de reconocimiento facial, luminarias led y alarmas vecinales, lo que significa lograr la geolocalización del seguimiento de los hechos delictivos”.



Por su parte, el gobernador Axel Kicillof expresó: “Cuando el año pasado anunciamos junto al presidente un programa integral para la seguridad, lo hicimos conscientes de la situación de abandono en que se encontraba la Policía de la Provincia. Hemos trabajado tanto para la recomposición salarial como, de forma articulada con los municipios, para sumar el equipamiento y las herramientas necesarias para la prevención del delito”. Y agregó: “Hoy estamos sumando 500 hombres y mujeres de los cuerpos especiales para que patrullen los barrios de La Matanza de forma permanente. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande en el medio de la pandemia y trabajamos para no descuidar ni un minuto las necesidades de seguridad en el conurbano”.



“Agradezco a mi amigo y compañero, el ministro de Seguridad Sergio Berni, a nuestro querido gobernador Axel y a nuestra vicegobernadora, Verónica Magario que hayan escuchado la voz del pueblo de La Matanza que no fue oída por el macrividalismo durante cuatro años que nos dejó la mitad de los policías y la mitad de los patrulleros que teníamos antes y sin duda a nuestro querido presidente Alberto Fernández y a nuestra vicepresidenta Cristina Kirchner", enfatizó Fernando Espinoza y añadió: “Le declaramos la guerra a la inseguridad después de cuatro años de abandono del gobierno anterior, que nos sacó la Gendarmería Nacional y nos dejó con la mitad de los policías y la mitad de los patrulleros que teníamos en el 2015”.



“Desde que asumí como intendente me propuse hacer de nuestro querido municipio un lugar donde podamos vivir y sentirnos seguros. Como parte de ese compromiso, implementamos este Plan Integral de Seguridad que se está desarrollando”, dijo el jefe comunal y sostuvo: “Esto es posible gracias al compromiso de nuestro querido gobernador Axel y de todo su gabinete con los bonaerenses. Es posible también porque existe una visión diferente de la actividad política. Una visión que recupera su rol transformador, como herramienta de cambio e integración social.”

“Los bonaerenses no somos ciudadanos de segunda. Necesitamos los recursos que nos quitó Macri hace cinco años y que lo devuelvan a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires para tener más seguridad y educación”, indicó Fernando Espinoza y agregó: “Lo hacemos en un contexto adverso, en medio de una pandemia que no da tregua. Convencidos de que el mejor camino para transformar es gestionar atendiendo las necesidades de nuestros vecinos. Porque los recursos disponibles son y serán siempre escasos pero las prioridades debemos fijarlas quienes gobernamos. Y definitivamente, la seguridad y la inclusión social de los matanceros es para nosotros una prioridad. Trabajamos todos los días para que nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida y puedan vivir con tranquilidad, por eso en La Matanza estamos combatiendo el delito”.



“Podemos hacer todas las obras públicas, podemos generar todos los cambios que se necesiten con respecto a tal o cual área de gestión, pero claramente los cuatro años del macrividalismo en la provincia dejaron tierra arrasada en materia de seguridad. Por eso estamos dedicando mucha inversión en generar esta compra de móviles, de motos, pistolas y armamento. Es la inversión más grande de toda la historia en materia de seguridad que se ha hecho en la provincia y lo mismo en La Matanza, también con recursos municipales, por eso también es un día histórico”, concluyó Fernando Espinoza.