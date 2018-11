Por Gabriel Arias

Cientos de taxistas se hicieron presentes en las puertas de la Legislatura porteña para apoyar un proyecto en el cual, se busca cambiar ciertos artículos del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, en el cual podrían sancionar con multas, retención de registro de conducir e inhabilitación para manejar de 5 a 10 días para aquellos conductores que presten servicio sin habilitación.

Días atrás, el servicio UBER presentó una campaña en las redes sociales llamada "Quiero elegir como viajar" en la cual se promocionaba el polémico sistema de viajes. Sin esperar mucho tiempo, los taxistas por medio del Sindicato de Peones de Taxis (representadas por Omar Viviani, su secretario general), la Unión Propietarios de Autos Taxis, la Sociedad Propietaria de Autos Taxis (SPAT) y Asociación Taxistas de Capital (ATC) se presentaron en la Legislatura porteña para acompañar al proyecto presentado por el bloque oficialista.

Marcos, uno de los delegados presentes, le comentó a Crónica "estamos luchando para ver si se puede firmar este proyecto, y saquen la ley para sacarles los registros a todos los choferes de UBER, y de esta manera, poder trabajar porque es imposible hacerlo en estas condiciones porque no la vemos ni cuadrada. Tenemos que hacer esto porque no nos queda otra, ya que no podemos más y esta firma nos traería alivio. Hay legisladores de todos los bloques y esperemos se firme porque estamos compitiendo contra una empresa ilegal norteamericana. Se cayó entre un 40 y 50 por ciento el trabajo y los choferes están desapareciendo, ya que llevan 300 pesos por día y tenemos muchos gastos".

Respecto al proyecto en sí, el mismo contempla sanciones económicas de 10 unidades Fijas (unos 200 mil pesos), la quita del registro de conducir por parte de los agentes de tránsito, la quita de 10 puntos de scoring y la inhabilitación para manejar de 5 a 10 días, como las principales características en la cuales se castigaría a aquellas personas que "preste un servicio de transporte de pasajeros sin el permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción que la normativa aplicable requiera, sin perjuicio de la sanción pertinente".

Lo cierto, es que cientos de trabajadores con banderas, bombos y panfletos cortaron en su totalidad la avenida Roca (a metros de la Legislatura) colocando sus unidades en plena arteria vehicular, lo cual causó un importante caos de tránsito en la zona mientras se debatió el proyecto contra UBER.

