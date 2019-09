Por Gabriel Arias

garias@cronica.com.ar

La noche fría del acampe en la Avenida 9 de Julio desnudó el duro momento que viven miles de argentinos, quienes a la espera del tratamiento de la Ley de Emergencia Alimentaria en el Congreso Nacional, durmieron en carpas, maderas, cartones o lo que pudieran usar para superar la dura jornada.

En la noche de este jueves pernoctaron nuevamente para completar las 48 horas de medida. Los manifestantes de diversas organizaciones sociales (Polo Obrero, Barrios de Pie, CCC, MTR, FOL, entre otras) se colocaron a lo largo de la 9 de Julio, desde Belgrano -frente al Ministerio de Desarrollo Social- hasta la Avenida de Mayo, utilizando tres carriles y sin interrumpir el servicio del Metrobús.

Darío, integrante de Barrio de Pie, le comentó a Crónica que "en la noche del miércoles hubo un poco de tensión pero estuvo tranquilo. Vinimos con los compañeros para que se trate el tema de la emergencia alimentaria, además venimos a pedir por compañeros, merenderos y otras cosas que afectan a nivel nacional, y no tuvimos respuesta la primera vez que vinimos al ministerio. Ahora esperamos lograr algo para superar este momento. A nivel comida, hemos traído ollas con las cuales los compañeros compartían lo que tenían para que a nadie le falte nada, hicimos guiso y hubo agua caliente, té y café".

En una recorrida por la zona se pudo ver ollas, pequeñas parrillas y todo tipo de hierros para calentar comida, además de carpas y frazadas con las cuales los manifestantes se mantuvieron calientes durante la noche, todo bajo la custodia de los efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes controlaron que nadie interrumpiera el servicio del Metrobús.

Melisa, también integrante de Barrios de Pie, aseguró que "la noche fue menos fría que la semana pasada, pudimos resolverlo un poco mejor, por momentos hubo mucho viento, y en cuanto a la comida, garantizamos el famoso guiso para los compañeros. Muchos se organizaron como merendero y compartieron torta frita, empanadas, por el frío, y siempre con el fuego constante, porque sin el fuego no hubiéramos podido pasar la noche. Estuvo todo tranquilo con la fuerza policial, que se manejaba medio amenazante pero sin intervenir. Esperamos a ver qué pasa con la ley de emergencia alimentaria y otras medidas urgentes que hay que tomar".

Finalmente, Norma sostuvo que "el gobierno sube todo tanto y no aguantamos, antes con lo que uno trabajaba alcanzaba y ahora no, ya no damos más, uno no quiere hacer estas marchas, pero no alcanza nada. No llegamos a fin de mes y al 15, después de la marcha, vamos a trabajar y hay gente que dice que no queremos trabajar por los planes y no es así, no vivimos de planes, trabajamos y pagamos alquiler, servicios, ahora no tenemos nada, por eso estamos acá".

Por otro lado, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni ,consideró que el pedido del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, para que se eviten las manifestaciones y la posibilidad de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad "estuvo muy armado" y especuló con que debe de estar "preparando un futuro gobierno que tenga pensado que no haya protestas sociales".

En tanto, acerca del reclamo que se lleva adelante, planteó que "no queremos una capitulación del gobierno, queremos una respuesta social del gobierno".