Hasta hace poco se pensaba que Júpiter tenía 79 lunas. Sin embargo, ahora un nuevo estudio reveló que ese planeta podría tener más de 600 satélites naturales. Los autores presentarán sus hallazgos en el Congreso Científico Europlanet 2020 virtual.

El nombre del estudio es "Seiscientas lunas irregulares jovianas retrógradas de más de un kilómetro". El autor principal se llama Edward Ashton y forma parte del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Columbia Británica.

El equipo de astrónomos estudió de forma exhaustiva los datos de archivo de 2010 del Telescopio Canadá-Francia-Hawai. Buscaron un pequeño área del cielo en esos datos y hallaron cuatro docenas de lunas pequeñas e irregulares. Basándose en eso, extrapolaron el número de lunas pequeñas que deberían estar orbitando Júpiter, llegando al número 600.

El telescopio Canadá-Francia-Hawai'i en Mauna Kea, que tuvo un rol muy importante en este estudio, tiene una poderosa cámara digital llamada MegaCam. Es un generador de imágenes de campo amplio de 340 megapíxeles que ve en el óptico y en el infrarrojo cercano.

En esta investigación, los astrónomos se enfocaron en 60 exposiciones de 140 segundos cada una de una región cercana a Júpiter. Su método involucró lo que el equipo llama un "espacio de parámetros de cambio y pila para el conjunto de datos".

Ese método puede revelar lunas más pequeñas y débiles ocultas en los datos. Básicamente, hay 126 formas de combinar estas imágenes, cambiándolas y apilándolas de forma digital, para imitar todas las velocidades y direcciones posibles que estas nuevas y potenciales lunas jovianas podrían viajar por el cielo.

En una entrevista con Sky and Telescope, Ashton aseguró que no hay planes de observaciones de seguimiento para confirmar estos hallazgos. "Sería bueno confirmarlos", señaló, al tiempo que agregó que "no hay forma de rastrearlos sin comenzar desde cero".