La causa judicial que investiga la muerte de Diego Maradona dio un nuevo giro a partir de la transcripción de los audios encontrados en los teléfonos celulares de diferentes personas vinculadas al exjugador, fallecido en noviembre.

De los mensajes intercambiados por whatsapp se desprende que Leopoldo Luque, el neurocirujano que oficiaba como jefe del cuerpo médico que atendía a Maradona, debía pagar una coima mensual para desempeñar ese rol.

En las grabaciones se escucha que Vanesa, hermana de Matías Morla (abogado del Diez) y encargada de contabilizar los gastos que demandaba la atención del ídolo, le reclama a Luque un dinero que este debía abonar justo después de cobrar sus honorarios. Los audios, difundidos por Infobae, fueron obtenidos a partir de pericias realizadas a los teléfonos.

El mismo portal cita a fuentes judiciales que creen que el sistema recaudatorio podía alcanzar a otros miembros del grupo que rodeaba a Maradona. "No descartamos que haya sucedido con el resto, pero las pruebas más contundentes son en relación al sueldo de Luque”, dicen las fuentes mencionadas por ese portal.

.

El chat más significativo arranca con un mensaje de Vanesa Morla en el que pregunta: "¿Doctor, dónde está mi torta?". A continuación sigue una serie de mensajes de audio cuyas frases más destacadas son las siguientes.

"Cómo andás, Vane? Sabés que agarré tu plata pero la fui gastando durante el día, en cosas, te soy honesto. No tengo ahora toda tu plata. Si vos querés te transfiero, avisame, pasame una cuenta y listo, no pasa nada", dice el médico.

A continuación, agrega: "Escuchá, va mañana mi mujer. Y los recibos te los mando por mail. ¿Tengo que imprimir los recibos? Si es electrónico... Pasame el mail de la contadora".

Luque insiste, se supone que hablando de su esposa: "Y cuando le cuente que esa plata te la tengo que dar a vos, no me va a creer. Bueno, no importa. Lo va a buscar mañana mi mujer".

Vanesa contesta sobre la posible reacción de la esposa del médico: "Cuando ella vea que se queda 180 y que me da 20, va a decir: esta piba es una capa total. Es la capa de las capas. Por favor, Luque, por favor...".

La fecha de estos chats es enero de 2020. Se cree que en esa época el médico había arreglado una remuneración de 100 mil pesos mensuales y que le estaban abonando dos meses juntos, de allí la suma referida por Vanesa.

La indignación de Dalma

Las novedades fueron recibidas con indignación por la familia directa de Maradona, que está públicamente enfrentada con Morla.

Dalma se descargó en Instagram.

"¿Y ahora qué? ¿Realmente hay gente que todavía defiende a este entorno? ¿Realmente piensan que soy yo la que hago circo? Después no quiero ver a nadie llorando y diiendo que no sabían, que la engañaron... BASTA!", fue la enérgica manifestación de la hija mayor de Diego en las redes sociales.