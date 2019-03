Tras su accidente en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, Sergio Denis pelea por su vida. La directora del Hospital Padilla, Olga Fernández, leyó este viernes un nuevo parte médico sobre la salud del artista, quien cayó del escenario durante un show el pasado 11 de marzo.

"Está respondiendo, pero continúa grave y en estado crítico. Permanentemente se revisan los estudios que le hicimos. Se le sacó el catéter que es para medir la presión intracraneal porque tenía muy buenos valores durante estos días. Estamos habituados a tratar este tipo de patología, tenemos un equipo capacitado", expresó la profesional.

"No se piensa trasladarlo. La familia sabe nuestro accionar y no hay motivos para que sea trasladado a Buenos Aires. Además, no está en condiciones porque está en estado crítico", concluyó ante los periodistas que se encuentran en el lugar.