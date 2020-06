La defensora nacional de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, Marisa Graham, propuso crear un "ingreso universal" para esa franja etaria, dijo que debe ser un debate para después de la pandemia de coronavirus y explicó que se trata de "tomar todas estas distintas asignaciones que reciben los niños y ponerlas debajo de un solo paraguas que sea este ingreso".

En una entrevista con Télam, Graham contó que planteó su iniciativa el miércoles pasado en una reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien recibió "bien" la propuesta. La especialistas se sumó así a otros sectores y referentes sociales que pidieron la medida, similar a lo aplicado por diversos países de Europa para garantizar un ingreso mínimo a toda la población. El sábado lo había hecho la Iglesia, a través de un comunicado.

"Sabemos que ahora no es posible, porque hay que hacer toda una ingeniería que implica un nuevo pacto social, económico, incluido el fiscal, una reforma tributaria, una cantidad de cosas. Lo que decimos es que la Convención sobre los Derechos del Niño habla del derecho del niño en la seguridad social y eso incluye, por ejemplo, la asignación universal. Y uno podría decir que la asignación universal, que además proviene de la Anses, es seguridad social. Lo que le propusimos al jefe de Gabinete es, escalonadamente, ir avanzando hacia la cobertura del 100% de niñas niños y adolescentes en un ingreso universal y único", agregó.

En línea con las Observaciones del #ComitédeDerechosdelNiño de las @ONU_es, una de nuestras prioridades es jerarquizar el Sistema de Protección y el rol del Poder Judicial en materia de tutela efectiva de derechos de niñas y niños (sigue��) — Defensora de Derechos de NNyA (@defensora_nna) June 26, 2020

En esa línea, subrayó que "ahora lo tenemos fragmentado: la asignación universal para aquellos que tienen papás que o no trabajan o no tienen un trabajo regulado, después la asignación familiar para los que tienen padres con trabajo registrado, o sea que reciben una asignación familiar en su recibo de sueldo, y después están aquellos que lo descargan del Impuesto a las Ganancias".

Si bien elogió las políticas implementadas por el gobierno nacional como el Ingreso Familiar de Emergencia y la Tarjeta Alimentar, Graham lamentó el cierre de los comedores escolares. "Me parece que hubiese sido bueno haberlos mantenido abiertos. Nuestra preocupación, que tiene que ver no sólo con el problema del hambre, sino sobre todo con el tema de la malnutrición y la obesidad, que se ve incrementada por la ingesta de harinas. Tenemos que ver, y eso es parte de la propuesta, cómo el Estado asegura que las familias esos ingresos que reciben por fuera de los bolsones vayan a la compra de alimentos que balanceen la dieta y complementen con frescos. Ese seguimiento hay que hacerlo en territorio y es un seguimiento que no es fácil", remarcó.