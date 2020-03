En medio de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de Coronavirus, y en un momento en que nuestro país necesita de la labor y el compromiso de las y los trabajadores de la salud, la patronal de la obra social docente (integrada por CTERA AMET Y SAEOEP) adeuda los salarios del mes de febrero a 1500 trabajadores y trabajadoras.



La Obra Social Docente "cuenta hoy más de 170 mil afiliados y afiliadas, con un alto porcentaje de población en riesgo en el marco de la propagación del virus COVID 19" reveló a cronica.com.ar, Alejandro Bassignani, secretario general de SITOSPLAD.

Ante este reclamo indicó que "estamos yendo a una audiencia en el Ministerio de Trabajo, teniamos planificado movilizarnos y hacer radio abierta, pero lo suspendimos por la normativa que se aplica en relacion a conglomerados de gente por el coronavirus".



.



En esta línea subrayó: "Situaciín que tambien nos deja limitados a nuestros reclamos. Es apremiante porque tenemos la emergencia de salud sin haber cobrado los sueldos, es una situacion limite muy extrema estamos atados de manos".



"No lo hacemos con movilizacion por la situacion de sanidad publica, pero vamos a seguir con las medidas, no sabemos que va a pasar, ni para que es la audiencia ni que van a tratar. Ahora veremos el planteo y lo que se quiere discutir. Nosotros queremos el cobro del 100% los haberes, así nos podemos concentrar en la emegencia sanataria. sino cobramos no podemos cuidar a los pacientes, además, a nosotros quien nos cuida... sin salario estamos en el horno", manifestó para concluir.