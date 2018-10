El Tribunal Oral Federal 4 dio a conocer este miércoles el veredicto en el juicio contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido por la Tragedia de Once.



De esta manera, la Justicia determinó que será condenado a 5 años y 8 meses de prisión por estafa y defraudación.



