Organizaciones del Frente Nacional por la Salud de la Personas con VIH se movilizaron el jueves por la tarde a la Secretaría de Salud para reclamar por faltantes en los medicamentos de los tratamientos, mientras que desde la cartera negaron esa versión y aseguraron que se trata de "cuestiones políticas".



"Hay faltantes de los medicamentos del tratamiento del VIH, nosotros hacemos un relevamiento de las compras públicas y este año hemos recibido muchas denuncias desde distintas provincias", dijo José María Di Bello, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) en la movilización sobre la avenida 9 de julio y Moreno.



Según denunciaron desde las organizaciones, hay faltante de tres medicamentos para VIH y para fin de año faltará stock de otros 15 más. En los datos del Observatorio de Acceso a Medicamentos y Hepatitis C de la Fundación se precisó que el presupuesto para la Dirección Nacional de SIDA y ETS sufrió un ajuste de $1.724 millones para 2019.



Estamos hartxs. El ajuste es política de Estado. Y la respuesta es más policía en la calle.

.

.#ElAjusteEnSaludMata #NoHayMásTiempo#FaltantesMedicamentos pic.twitter.com/B7ZvgOO3SP — Fundación GEP (@fundacion_gep) August 8, 2019

"Nunca había habido cambio compulsivo de tratamiento porque no había el medicamento que venían tomando. Para las personas que tenemos VIH es terrible porque con un mismo tratamiento nos sentimos seguros, si nos cambian podemos generar resistencia", advirtió Di Bello.



"En esto se nos juega la vida. La situación es terrible, ya hay muchas personas que no tienen su tratamiento", concluyó.



Por su parte, el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, dijo que "quiero tranquilizar a la población de que no hay faltante de nada" y catalogó a la movilización como "netamente política".



"Es importante decir que, si hubiera faltantes, entiendo la preocupación de los que están en tratamiento, pero no es cierto, no hay faltantes. Tenemos 33 drogas que estamos entregando, además de reactivos y antibióticos", aseveró. "Hubo dos semanas de falta de stock, pero no se le interrumpió a nadie el tratamiento", afirmó Rubinstein.



Sobre las denuncias de faltantes de medicamentos para el #VIH ��

De acuerdo a la información con la que contamos, hay faltantes en la provisión de Darunavir/r-una de las drogas que se utilizan para tratar el VIH-para los pacientes que se atienden en el sistema público de salud. — Fundación Huésped (@FundHuesped) July 31, 2019

La regularización en la provisión del Darunavir/r se estaría resolviendo esta semana a través de una donación del Laboratorio Richmond para cubrir la urgencia y de una compra publicada en el día de ayer en el Boletín Oficial.

Seguí leyendo �� — Fundación Huésped (@FundHuesped) July 31, 2019 Asimismo, la triple combinación de EFV/TDF/FTC está siendo entregada en dos comprimidos (EFV + TDF/FTC) hasta que se regularice la entrega por parte de la OPS, que se estima para septiembre. Esta introducción nos parece importante para llevar tranquilidad a las personas con VIH. — Fundación Huésped (@FundHuesped) July 31, 2019



La semana pasada La Fundación Huésped coincidió con la Secretaría de Gobierno de Salud en el faltante de uno de los medicamentos para tratar el VIH y en que esta situación "se resolvería esta semana" tras l afirmación realizada por la Fundación GEP, que advirtió sobre el faltante de tres medicamentos.



"Hay faltantes en la provisión de la droga Darunavir/r para los pacientes que se atienden en el sistema público. La Dirección de Sida de la Secretaría de Gobierno de Salud sugirió el cambio a otro de los regímenes disponibles, previa indicación del médico, para aquellas personas con VIH que toman esta medicación", señaló Huésped en un comunicado.



LEE TAMBIÉN: Se desplomó en julio la venta de medicamentos



La Fundación adelantó que la regularización en la provisión de ese fármaco "se resolvería esta semana a través de una donación del Laboratorio Richmond para cubrir la urgencia y de una compra publicada en el Boletín Oficial". La semana pasada La Fundación Huésped coincidió con la Secretaría de Gobierno de Salud en el faltante de uno de los medicamentos para tratar el VIH y en que esta situación "se resolvería esta semana" tras l afirmación realizada por la Fundación GEP, que advirtió sobre el faltante de tres medicamentos."Hay faltantes en la provisión de la droga Darunavir/r para los pacientes que se atienden en el sistema público. La Dirección de Sida de la Secretaría de Gobierno de Salud sugirió el cambio a otro de los regímenes disponibles, previa indicación del médico, para aquellas personas con VIH que toman esta medicación", señaló Huésped en un comunicado.La Fundación adelantó que la regularización en la provisión de ese fármaco "se resolvería esta semana a través de una donación del Laboratorio Richmond para cubrir la urgencia y de una compra publicada en el Boletín Oficial".



"Tenemos más de 60 mil personas tratadas con medicamentos que otorga el Estado. Hubo un retraso de la entrega por parte del laboratorio, esto ocurre habitualmente. Se hace un reemplazo y se resuelve. Tenemos asegurada la producción hasta fin de 2020", aseguró Rubinstein, quien destacó que anualmente se utilizan 3.200 millones de pesos en medicamentos para combatir el Sida.