Organizaciones sociales nucleadas en el Frente Piquetero, agrupaciones del Sindicalismo Combativo y partidos de Izquierda llevaron a cabo este martes una Jornada Nacional de Lucha que incluyó protestas, cortes en varios puntos del país y una movilización en el centro porteño que culminó con un acto en Plaza de Mayo, donde se reclamó aumentos en los montos de las asignaciones, apertura de los planes sociales e incremento de alimentos para comedores.



Varias columnas de manifestantes convergieron sobre la Plaza sin que se produjeran incidentes en la movilización; asimismo, los organizadores de esta marcha quedaron conformes con la concurrencia.



Barrios de Pie, el MTR Votamos Luchar, el Polo Obrero, C.U.B.A. MTR, el MTR Histórico, el MTR 12 de Abril y M.I.D.O, entre otras fueron los movimientos sociales sociales que integran el Frente Piquetero.





"Hicimos una gran concentración y le dimos visibilidad al reclamo del hambre y el trabajo. Contentos con la convocatoria y la presencia que tuvimos en la Plaza y en todo el país", señaló en diálogo con Télam María Dotti, vocera del Polo Obrero, uno de los movimientos convocantes.



Desde el Polo Obrero afirmaron que no está prevista la realización de un acampe y que esa medida está supeditada a las conversaciones que mantienen con el Gobierno.



"Tenemos la decisión de mantener el diálogo y de coordinar la entrega de alimentos, que es la única de las demandas sobre las que logramos tener por ahora alguna respuesta", indicó Dotti.



La jornada de protesta comenzó cerca del mediodía con cortes y protestas en 20 provincias, y en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires se desarrollaron en tres de sus accesos: Puente Pueyrredón, Puente Saavedra y Liniers.



En esos puntos hubo complicaciones en el tránsito y se produjeron embotellamientos y demoras para acceder a la Ciudad desde el Conurbano bonaerense.



En tanto, en el Puente Pueyrredón efectivos de Gendarmería desplegaron la Supervalla, un dispositivo que impidió el avance de las columnas de manifestantes desde el sur del Gran Buenos Aires hacia el centro porteño.

La jornada estuvo encabezada por el Frente de Organizaciones en Lucha, Barrios de Pie, el Sindicato del Neumático y el Polo Obrero, entre otros. También las marchas se replicaron en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y San Juan.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, insistió con que "hay objetivos de provocación" detrás de este tipo de movilizaciones y afirmó que desde el gobierno nacional van a "tratar de garantizar que no se corten las vías nacionales".



El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dijo que los piquetes y cortes de calles "son una expresión de política partidaria" y van "contra la democracia", al ser consultado sobre las protestas de esta jornada.



"Lo que tenemos en los piquetes de estos días es una expresión de política partidaria puesta en la calle, a veces utilizando gente que la está pasando mal", sostuvo el funcionario en declaraciones a radio La Red.



Tras la realización de cortes en esos tres accesos, los manifestantes marcharon, a partir de las 16, desde la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), en Avenida de Mayo y Lima, hacia la Plaza de Mayo.



Las organizaciones reclamaron también un "paro nacional de 36 horas" a las centrales obreras, mientras reiteraron su rechazo al Gobierno Nacional y al Frente de Todos, en particular al candidato a presidente Alberto Fernández, por haber llamado a no estar en las calles.



"Como toda respuesta a la crisis social, el Gobierno planteó un bono. No solo no resuelve nada, es a cuenta de las paritarias y lo han cobrado una ínfima parte de los trabajadores, sino que lo que se necesita es un aumento de los salarios, porque la inflación se come nuestros ingresos", señaló el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, Alejandro Crespo, uno de los oradores del acto que se hizo en Plaza de Mayo.



Además, estuvieron presentes en la movilización la candidata a vicepresidenta por el Frente de Izquierda-Unidad y secretaria general de Suteba La Matanza Romina del Pla; Ruben Sobrero, de la seccional oeste de la Unión Ferroviaria; Guillermo Pacagnini de Ciccop; Cristian Paletti, de la minoría del Subte; e Ileana Celotto, de AGDUBA; entre otros.