Organizaciones sociales, sindicales y de desocupados confluirán el próximo martes desde el mediodía, en una jornada nacional de protestas y marchas en todo el país, que tendrá como epicentro a la ciudad de Buenos Aires, donde, tras la realización de cortes en tres accesos, marcharán a partir de las 16 desde la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), en Avenida de Mayo y Lima, hacia la Plaza de Mayo.



En ese marco, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, insistió durante esta jornada con que "hay objetivos de provocación" detrás de este tipo de movilizaciones, y reiteró que el Ejecutivo "no" va a "entrar en las provocaciones", aunque buscará garantizar la circulación tanto en el Puente Pueyrredón como en la autopista Panamericana y en el acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza, según enumeró.

En una conferencia de prensa brindada este mediodía frente al Obelisco, referentes de la Coordinadora Sindical Clasista brindaron detalles de la jornada nacional de lucha, e insistieron con el reclamo de un "paro nacional de 36 horas" a las centrales obreras, como así también con fuertes críticas al Gobierno Nacional y al Frente de Todos, en particular al candidato a presidente Alberto Fernández, por haber llamado a no estar en las calles.



"Llamado a toda la clase trabajadora, ocupados y desocupados, a movilizarse y a estar en las calles, porque cada trabajador debe estar con su derecho a reclamar intacto", postuló Alejandro Crespo, referente del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), en el marco de la conferencia.

Según se informó allí, la jornada nacional de protesta programada comenzará cerca del mediodía con cortes y protestas en "20 provincias", que, en el ámbito de la ciudad de Buenos se desarollarán en tres de sus accesos: Puente Pueyrredón, Puente Saavedra y Liniers.

Desde allí, las organizaciones nucleadas en la Coordinadora Sindical Clasista se movilizarán hacia Avenida de Mayo al 1100, en el centro porteño, para desde allí marchar, a partir de las 16, junto a otras organizaciones hacia la Plaza de Mayo, donde prometen la realización "de un gran acto".



Por su parte, en declaraciones formuladas a la radio FM Concepto, el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni consignó que para mañana no está prevista la realización de un acampe y que esa medida está supeditada a las conversaciones que mantienen con el Gobierno, que aún, dijo, "son contactos telefónicos informales" que esperan se traduzcan en decisiones concretas.



"Esta semana claramente no va a ser el acampe. Vamos a usar esta semana también para que el Gobierno acerque una propuesta para atender la necesidades de los compañeros que no están siendo atendidas", aseveró Belliboni

En tanto, en una entrevista que concedió a radio La Red, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich sostuvo: "Vamos a tratar de garantizar que no se corten las vías nacionales, pero tenemos que ver el alcance de las protestas, cómo se organizan y cómo es el objetivo también".

Participarán de la jornada de protestas, entre otras, el Frente de Organizaciones en Lucha, Barrios de Pie, el Sindicato del Neumático y el Polo Obrero, entre otros.

Tras el acampe sobre la Avenida 9 de Julio realizado diez días atrás, que las organizaciones prometieron repetirlo con una modalidad de 72 horas, el dirigente del Polo Obrero dijo que "está en suspenso" a la espera de que el Gobierno "abra una negociación formal".