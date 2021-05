Este lunes se dio a conocer una gran noticia para la ciencia argentina, en particular para los científicos. El Dr. Luis Borrero, investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (Imhicihu-Conicet) y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue seleccionado para ser miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NAS)

La academia reveló los nombres de los 120 integrantes nuevos, 30 extranjeros pero solo uno argentino, el Dr. Borrero. “Me tomó por sorpresa. Es un honor enorme, estoy muy contento y espero que repercuta en el trabajo de mis colegas. (…) Espero que ocupar este lugar ayude a la mayor visibilidad de la arqueología argentina que ha hecho notables avances en muchos campos de distintas maneras. No solo en sus hallazgos, como suele mencionarse, sino en su contexto”, expreso la flamante incorporación del NAS.

Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos.

Borrero no es ajeno a recibir distinciones, ya había sido galardonado con el Premio Bernardo Houssay en la categoría Investigador Consolidado en Ciencias Sociales (2005) y el Award for Excellence in Latin America and Caribbean Archaeology de la Society for American Archaeology en el 2014. A nivel provincial, fue reconocido como personalidad ilustre de Santa Cruz en el 2018.

El Dr. se desempeña en el campo de la investigación arqueológica desde la década del 70, especializándose en la extinción de la megafauna y la arqueología de sociedades cazadoras-recolectoras de Sudamérica. Su merecida ceremonia de incorporación se llevará a cabo en abril del 2022, todavía no se sabe a ciencia cierta si el acto será presencial o virtual.

.

“Los miembros son elegidos en reconocimiento a sus logros distinguidos y continuos en la investigación original. La membresía es una marca de excelencia científica ampliamente aceptada y se considera uno de los más altos honores que puede recibir un científico”, expresó la NAS en un comunicado. Los orígenes de la academia se remontan al siglo XVIII, cuando el presidente Lincoln la fundó en 1863 y desde entonces reúne a los investigadores más importantes del mundo.