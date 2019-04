Al estilo "Relatos Salvajes", otra situación violenta más se suma a la del "Tachero Loco", el taxista que el pasado viernes en Villa Urquiza, se subió al capó de otro automóvil, le rompió el parabrisas y lo golpeó. En esta nueva ocasión, el escenario fue Puente Pueyrredón, donde según relatan en la red social Twitter, un señor se bajó de su auto "y comenzó a insultar y dar patadas", además de "amenazarnos de muerte", comenta una de las pasajeras que iba dentro, que explica que los dos conductores querían circular por la derecha y esto inició la pelea.

"Situación: 9am puente pueyrredon, este señor se bajó de su auto (PATENTE IGT 970) y comenzó a insultar a mi papá y a patearnos nuestro auto como muestran las fotos y a amenazarnos de muerte. X favor compartir!!!", escribiò Ana Laura Angellotti en un primer tweet.

Según relata en otra publicación, ella indicó que "primero, como dije anteriormente, no hay 'motivo' alguno que lleve a uno a actuar así en la vía pública, NADA deberían justificar actuar así. Si me preguntas si hubo algo “grave” (Segun criterios ajenos) NO LOS HUBO, nadie ni lo lastimó, ni lo mató, ni nada por el estilo"

Además, culpabiliza de todo lo sucedido al hombre que se violento en las imágenes. "El culpable en todo momento fue el mismo señor (si se lo puede llamar así), pasó por la derecha cuando mi papá iba a pasar y por eso se putearon (como es la MALA costumbre de todo argenino). En es momento el tipo se pone adelante, se baja del auto amenazando de muerte..."

Y agrega: "Y a golpear de esta manera, al grito de 'no te mato porque sos un viejo' y puteandome a mi que iba en el asiento del acompañante, escupiendo y gritando. No conforme con eso, cuando agarre mi celular para llamar al 911 el tipo se vuelve a subir a su auto y no avanzaba.."

De acuerdo a lo que la jóven comenta, en todo momento el hombre evitaba que ellos pudieran avanzar. "Este hombre es un verdadero peligro para la sociedad. Claramente haré la denuncia que corresponde", cerró.