Una médica del Hospital Italiano denunció que sufrió discriminación por parte de sus vecinos en el edificio donde vive en la localidad bonaerense de Monte Grande. "Existe gente que crea fantasmas donde no los hay y lamentablemente es la misma que cuando se enferma viene a pedirte ayuda", afirmó la profesional en su descargo en redes sociales.

Se trata de María Eugenia Díaz, de 35 años, que vive en el edificio Solanas, ubicado en la mencionada ciudad de Esteban Echeverría. En una publicación de Facebook, la mujer relató la dura rutina que realiza cada día para ir y volver del Hospital Italiano y de esa manera, responder a las injustas acusaciones en su contra que hicieron algunos de sus vecinos.

.

"Llego a casa aproximadamente 9.30 y me encuentro con los mensajes debajo de la puerta. Llamo al administrador de edificio y me dice que tiene quejas de que no estoy cumpliendo cuarentena, que estuve internada y enferma, que me habían operado y que soy persona de riesgo por trabajar en salud", denunció Díaz y agregó: "Le contesto que todo era mentira. Que no cumplo cuarentena por ser personal sanitario. Y que ojalá pudiera hacer cuarentena como el resto, pero mi realidad es distinta".

Respecto a las denuncias, cuestionó: "¿Adónde quieren llegar con todo esto? Si salgo de mi casa no es por gusto, porque me siento encerrada o porque sea una inconsciente que no cumple con las órdenes de la ley. Salgo como todo personal sanitario a cuidar de ustedes, a trabajar para recuperar la salud que muchos perdieron. Pero existe gente que el encierro les afecta el cerebro y crean fantasmas donde no los hay y lamentablemente es la misma gente que cuando se enferma viene a pedirte ayuda".

La publicación de Díaz, que lleva una foto de una nota que dejó en la puerta de su departamento, en el segundo piso del edificio, se volvió viral en pocas horas, con más de 400 reacciones y más de 500 compartidos.

"Agradezco enormemente los aplausos de reconocimiento a las 21, pero agradecería mucho más que no se metan donde no les importa", puede leerse en la nota firmada por la médica.