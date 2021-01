Este martes se presenta en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con cielo algo nublado por la mañana y probabilidad de tormentas aisladas por la tarde y la noche, y una temperatura estimada en 24 grados de mínima y 32 de máxima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



A raíz de las altas temperaturas, se mantiene el alerta naranja en la zona, señaló el organismo meteorológico, al tiempo que agregó que los vientos serán del suroeste rotando al noreste.

Este nivel de alerta implica un "efecto moderado-alto" para la salud, pudiendo "ser muy peligroso, especialmente para los grupos de riesgo", que está integrado por los menores de cinco años y más aún los menores de un año y los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas (cardíacas, renales, mentales o neurológicas y otras), con fiebre o diarrea por otra causa, las que presentan obesidad o desnutrición y las que tienen la piel quemada por el sol.

Para evitar estos cuadros es importante cuidar la hidratación y la alimentación, consumir agua segura y jugos naturales durante todo el día; no tomar bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar (como las gaseosas corrientes), muy frías o calientes; preferir las comidas frescas y livianas a las pesadas; reducir la actividad física; cubrirse la cabeza con un gorro o pañuelo al salir y llevar agua para mantenerse hidratado.



También se recomienda no consumir alcohol; permanecer en lugares ventilados y frescos; vestir ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros; no exponerse al sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde; tomar abundante agua antes, durante y después de hacer ejercicio.



Para el miércoles, en tanto, el SMN prevé una jornada con cielo mayormente nublado por la mañana y luego con tormentas aisladas, vientos del sector noreste rotando al este y una temperatura que se mantendrá entre los 24 y los 32 grados



El jueves está pronosticado cielo mayormente nublado, con tormentas aisladas durante la tarde y la noche, vientos del sector este y una temperatura en descenso, que tendrá una mínima de 22 grados y una máxima de 30.

