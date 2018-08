Una compañera se animó a mostrar como fue acosada mediante chats por Leonel Cerrudo (consciente de que la víctima era aún menor de edad) #NoNosCallamosMas pic.twitter.com/1o0OwPOx6v — Periodistas Unidas (@PeriodistasUni3) 16 de agosto de 2018

Primera parte de la publicación.

Se despidió con un saludo a los hinchas de Banfield.

La conversación

Así comenzaba la conversación.

Cerrudo comenzó a agredirla.

Así finalizó el chat.

Distintas denuncias de acoso sexual publicadas por la cuenta de Twitter "Periodistas Unidas" sacudieron las redes sociales. Entre los denunciados, se encuentraque cubre los partidos de Banfield.Luego de ser escachado, hizo un descargo confuso y lo borró porque estaba más dirigido a los hinchas que a las mujeres.Una menor de edad reveló las conversaciones en donde Cerrudo hostigó e insinuó que quería tener sexo con ella a cambio de trabajo. El repudio fue tal que el club Banfield, decidió no acreditarlo para el próximo partido."A todas las personas que se sintieron ofendidas", comenzó a dirigirse sobre lo que describió como "el peor momento de su vida". Sin embargo, no hizo alusión a las mujeres sino a la hinchada de su club. Insólitamente, acotó: "Aguante Lanús y Cleypole"."Entiendo el enojo, la bronca de los hinchas y se que algunos no comprenderán pero les hablo con el corazón", escribió y concluyó: "Ojalá algún día me puedan comprender".