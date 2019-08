El dólar subió este viernes casi dos pesos y terminó en $62,035 para la venta al público mientras que en la semana avanzó cinco pesos, mientras que en el segmento mayorista la divisa estadounidense cerró a $59,51, un peso sesenta y un centavos arriba del final del pasado jueves.



Así el dólar mayorista aumentó $4,36 en la semana mientras que en el mes "sumó $ 15,63 respecto del último cierre de julio pasado", dijo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio quien resaltó que "en el año, el tipo de cambio mayorista acumula un alza del 57,85%".



Los analistas reconocieron que Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios destacó que la demanda hoy estuvo acrecentada por compromisos de fin de mes.



El analista destacó que el mercado de cambios se demoró más de una hora en comenzar a operar debido a "versiones de medidas económicas y políticas que se deberían tomar, hicieron dudar a los operadores de los bancos", en iniciar sus negociaciones.



"A pesar de cinco licitaciones de US$ 300 millones cada una que efectuó el BCRA, a los bancos vendió en total US$ 387 millones de dólares, a un promedio de $ 59,0941 con un aumento de 2,78% ($ 1,61) que utilizaron para coberturas de los futuros que vencieron hoy, fin de mes, para el giro de sus operaciones por distintos motivos", detalló Izzo.



"En el día de hoy vendió un total de US$ 387 millones a un promedio de $ 59,0941 siendo el equivalente a $22.869 millones".



"En el mes el dólar subió 34,93% y la tasa de interés de las LELIQ aumentaron hoy hasta un máximo de 83,2640% promedio ponderado, aumentando en el mes de agosto 37,86%", agregó el analista.



"Este sistema de licitaciones por lo visto no es el más adecuado, ya que ofreció 1500 millones y solo vendió 387 y el precio subió $ 1,61", concluyó.



En el mismo sentido Quintana precisó que "en la última semana de agosto, el Banco Central hizo ventas por US$ 1.279 millones en el segmento mayorista del MAE".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 728,7 millones, sin registrarse hasta el momento operaciones en el segmento de futuros MAE.



El call operó en un rango que fue entre el 75% y el 80%. En swaps cambiarios se pactaron US$ 20 millones, para tomar o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo martes, debido al feriado por el día del trabajador en los EEUU, del próximo lunes.



En el mercado de futuros de Rofex, se operaron US$ 1.190 millones; levemente por debajo del registro de la pasada jornada. Los plazos más cortos concentraron más del 80% de los negocios.

Los precios finales para los meses de agosto y septiembre, terminaron operándose a $ 58,84 y $ 65,40 respectivamente.



Durante el BCRA volvió a estar activo ofreciendo futuros a distintos precios y en distintos plazos. Los precios de los futuros subieron en el entorno del 1 % todos los plazos.