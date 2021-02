La cotización del dólar oficial cerró este jueves en un promedio de $ 93,19, con una suba de 23 centavos respecto del cierre de ayer, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- avanzan hasta 0,6%.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) marca un incremento de 0,6%, a $ 152,72, en tanto que el dólar MEP suma un 0,5%, en $ 150,16 por unidad, en el tramo final de la rueda.



Por su parte, el denominado dólar informal o "dólar blue" se negocia con un retroceso de tres pesos, en $150 por unidad.

.

En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense ganó 11 centavos respecto de su último cierre, al quedar en un promedio de $87,91.Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 121,15 por unidad; y con el anticipo a cuenta delde un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 153,76., analista de PR Corredores de Cambio, indicó que fue una rueda que mostró una mejora en el volumen negociado y en la que la oferta genuina volvió a prevalecer en el desarrollo de las operaciones.

.

, detalló Quintana.En este contexto, fuentes del mercado estimaron que las compras del Central fueron por un monto de US$ 30 millones, aproximadamente.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 249 millones, en futuros MAE se transaron US$ 9 millones, mientras que en los futuros Rofex se registraron US$ 230 millones.