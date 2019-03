En continuidad con lo que se viene realizando desde fines del año pasado, ayer decenas de miles de vecinos se concentraron en esquinas y plazas de varias ciudades del país para realizar otro ruidazo, a través del cual manifestar su disconformidad e indignación con los aumentos de tarifas y con la elevada inflación.



Como ya se ha hecho costumbre los viernes por la noche, mucha gente se concentró para entonar consignas en contra del gobierno nacional, acompañándose con el sonar de cacerolas, bombos, platillos y demás objetos e instrumentos musicales.



Diversos testimonios recabados por el móvil de Crónica HD en Acoyte y Rivadavia, corazón del barrio porteño de Caballito, dieron cuenta de la angustia y desesperación de muchas personas que ya no pueden seguir pagando las facturas de gas, luz y agua potable -para lo cual se han endeudado de una u otra forma-, o que directamente están atrasadas con uno o más de esos servicios y temen que en poco tiempo se produzcan los temidos cortes.



“Estoy muy mal. La plata no alcanza para nada. Ya ni los pañales para mi hijo puedo comprar”, sostuvo con amargura uno de los manifestantes. A su lado, una mujer anciana planteó que “con la jubilación mínima que cobro tengo que ver cuál de los remedios necesito comprar con mayor urgencia, porque hace rato que no me alcanza para todos los que me recetan”.



“Es increíble que los funcionarios del gobierno sigan diciendo que con estas políticas vamos bien que el país va a salir. Venimos empobreciéndonos desde hace tres años y lo único que hacen es pedir más paciencia. Ya casi no podemos comer. ¿Hasta cuándo piensan seguir con esto”, se preguntó un hombre de mediana edad, muy exaltado.



Tal como suele ocurrir, por las redes sociales se fueron difundiendo fotos y videos de las distintas manifestaciones.



En el centro de San Martín pudo verse una masiva manifestación en la que sus participantes entonaban el llamado “hit del verano”, que hace referencia directa al presidente Mauricio Macri, entro otras consignas críticas al gobierno nacional y también a la alianza Cambiemos. En otros puntos del conurbano también hubo importantes concentraciones de gente.