@FranNutti

"Desde que comenzó la pandemia, PAMI no ha reconocido incrementos en los valores de las cápitas y de los contratos actuales que tiene con los distintos prestadores privados”. En dialogó con Crónica, María Teresita Ithurburu, presidenta de la Cámara de Prestadores de la Salud (Capress), precisó que "hasta ahora no hubo incremento, sí recién a partir de septiembre reconoció un módulo Covid-19 que solo alcanza al 30% de los pacientes atendidos".

"Los prestadores tenemos el apoyo de los programas de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) por parte del Gobierno, pero de parte de PAMI no hay una actitud de comprender, de trabajar en conjunto los problemas que estamos viviendo como país y como sistema de salud en el cual no importa si sos privado o sos público. Estamos todos brindando el mayor esfuerzo y las clínicas privadas son la red más grande de prestadores que tiene PAMI", indicó la profesional.

Cabe destacar que por mes PAMI paga a las clínicas por cada afiliado entre $480 y $820.

Para Ithurburu, "no puede ser que PAMI esté trabajando sin poder generar mejoras en este momento tan difícil y en todo este tiempo que se pasó para los préstamos. Hemos enviado cartas, hemos llamado y no tenemos respuesta. A ningún prestador les han dado una respuesta y nosotros como Cámara queremos actuar y hablar para poder construir".

"No vamos a pedir nada que no corresponda y que esté alejado de la realidad. Pedimos trabajar en conjunto, hemos afrontado muchísimos costos extra por la pandemia. Eso lo sabe todo el mundo, menos el PAMI. No existe el canal de diálogo. Y, por otro lado, nosotros estamos llevando adelante esto con el personal completamente agotado, estresado, contagiándose, corriendo un riesgo enorme", agregó.

En ese sentido, la referente de Capress, la única Cámara en tener paridad de género, detalló: " PAMI tiene la población de mayor riesgo para esta enfermedad. No sabemos por qué no atiende a los prestadores privados. Nosotros atendemos a la proximidad. Lo único que hicieron fue sacar la resolución que da para el 30%".

Y aseguró que "lo que se tiene que hacer es fortalecer el modelo prestacional con hechos concretos. No puede ser que pareciera que no pasó nada. Hay que tomar soluciones que den respuesta a esta contingencia pero que también tengan en cuenta que hay que tener un mapa prestacional fuerte. Y no podemos dejar de recordar que todo el modelo prestacional que estableció la anterior administración fue un modelo de desfinanciamiento a los prestadores y de vaciamiento prestacional. El modelo que estableció el Pro fue de vaciamiento y desfinanciamiento de los prestadores habituales de PAMI, favoreciendo a tan solo unos pocos. Es lógico que el PRO hubiera tenido este modelo, pero hoy por hoy no cambió nada, se sigue profundizando".

Asimismo, indicó: "No es amor a los afiliados mantener un modelo concentrado, desfinanciado, con vaciamiento de los prestadores. Actualmente están cerrando los prestadores. Durante los cuatro años anteriores cerraron cientos en todo el país. Por eso nosotros decimos que fue modelo de vaciamiento prestacional. Se fueron vaciando esos lugares y cuando cierra una clínica hay cientos de personas que se quedan sin trabajo. Quedó demostrado que necesitamos tener más, no menos. Por lo tanto, se necesita hacer algo urgente para que podamos tener un modelo fortalecido y con dignidad. Necesitamos un sistema retributivo que esté a la altura".

"El modelo de vaciamiento prestacional que instauraron las anteriores administraciones tiene que terminarse en PAMI. Los afiliados y prestadores se merecen tener un modelo prestacional digno. Esta nueva realidad que queremos constituir se construye entre todos, no se construye encerrados en los despachos. Tienen que escucharnos. Los prestadores privados en general son pymes, son prestadores de proximidad. El modelo concentrado genera inequidades, genera que la gente del interior o del conurbano no tenga las mismas posibilidades que las de Capital", concluyó.

Por F.N.