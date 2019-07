Nueve de cada diez enfermos de cáncer tratados en un hospital público de la ciudad de Tucumán afirman haber mejorado gracias al consumo de aceite de cannabis, pero casi todos ellos accedió al producto en envases sin rótulo vendidos por particulares, destaca una encuesta que hoy preocupa a los especialistas.



La encuesta, hecha en forma anónima y voluntaria entre 452 personas mayores de 18 años asistidas en el servicio de Oncología del hospital público Zenón Santillán de la capital tucumana, marca que el 11,5 % dijo consumir aceite de cannabis y de este grupo, el 94% lo hizo sin indicación médica.



La iniciativa de consultar a los pacientes surgió de los médicos, que notaron que había muchas inquietudes sobre el consumo de cannabis, dijo el jefe de Oncología del centro de salud tucumano, José Zarba, uno de los responsables de la investigación.

Se observó la respuesta de tres grupos de pacientes del servicio de oncología.

El sondeo observó las respuestas de tres grupos pacientes formado según el estado de su enfermedad, para evaluar en cada uno los riesgos o eventuales beneficios que representa el consumo de aceite de cannabis, explicó.



"El primer grupo es el de los curados: los que se operaron, están con remisión de la enfermedad o no tienen síntomas, y sólo están haciendo tratamiento preventivo o en control", contó.



Zarba cuestionó el uso del producto en este tipo de pacientes dado que "no hay evidencia de poder terapéutico" y lo que sí está demostrado es que "produce el alivio dolores, náuseas y anorexia" que ese grupo de pacientes "ya no experimenta".

"No se entiende para qué lo toman, siendo que se desconocen los efectos secundarios", remarcó el especialista, que además es profesor adjunto de Oncología en la Universidad Nacional de Tucumán, cuyo departamento de Estadísticas tuvo a cargo el procesamiento de la encuesta.



Un segundo grupo de estudio está formado por personas que "están recibiendo tratamiento activo de la enfermedad", apuntó.



"Ahí tenemos la preocupación de que no sabemos cómo interactúa con esas medicaciones dado que el cannabis tiene un metabolismo hepático y algunas drogas de la quimioterapia, la inmunoterapia o las terapias de blanco terapéutico también se metabolizan a ese nivel, lo que puede hacer más tóxico el medicamento o el cannabis, o disminuir la eficacia farmacológica", subrayó.



En tercer lugar del estudio están "los pacientes con enfermedad avanzada, en situación de cuidados paliativos", condición que "justificaría más" el consumo de cannabis "aunque no haya datos sólidos, porque mejorar la calidad de vida siempre es la preocupación" de los médicos, agregó.



No obstante, casi el 6% de las personas que consumen aceite de cannabis pertenece al primer grupo y sólo el 15.41% está en un estadio de "cuidados paliativos estrictos". "Los pacientes lo piden mucho y nosotros no lo prescribimos, pero en determinadas circunstancias habilitamos su uso cuando consultan", puntualizó Zarba.



Además de la falta de evidencia científica para estas aplicaciones en particular, "la otra barrera para que los médicos nos sintamos cómodos para prescribirlo es el deficiente control de calidad", agregó.



La investigación mostró que el 77% consumió el producto para tratar el dolor, el 38.4% para combatir las náuseas o vómitos, el 30.7% para paliar la pérdida del apetito y el 7.7% para la debilidad muscular; tras lo cual el 92.3% aseguró haber sentido una mejoría total (15.4%) o parcial (77%).

"Asumir que la mejoría fue por el cannabis es difícil porque hay que tener en cuenta el efecto placebo, por un lado, y que el 84,6% recibían además algún otro tratamiento para el mismo síntoma", dijo el especialista.



Y si bien considera probada la eficacia del aceite de cannabis en el tratamiento de la epilepsia refractaria y que "hay cierta evidencia (científica)" de utilidad también "para el manejo del dolor", Zarba advirtió que hay un "déficit importante de capacitación médica".



"Sería prudente esperar la correcta producción de aceite de cannabis y más evidencia para su adecuado uso", advirtió.