Luego del conmocionante episodio en el cual un niño de 5 años cayó al sótano de una confitería del barrio de Saavedra, cuando faltaba una de las tapas ubicada en el interior del establecimiento, el padre de la víctima habló de lo ocurrido y sostuvo que su hijo "está vivo de milagro".

Mariano se reunió con los medios presentes, y dijo que "lo pasaron a terapia intermedia gracias a dios, no le hicieron la tomografía que le tenían que hacer, entonces estamos esperando que le den los próximos resultados como para que si todo sale bien, le den el alta entre mañana y pasado. Espero verlo porque todavía no pude hacerlo, ya que dentro del hospital está la madre y me dice todo lo que pasa".

Consultado sobre qué pasó ese día, el hombre relató que "entré por el costado con el nene porque veníamos de la plaza, quería ir al baño y el nene comer donas. Entramos en el baño que está en el fondo, y cuando salimos, él venía mirando el fondo, puso un pie en falso, estaba la tapa abierta, que ni siquiera estaba la misma en ninguna parte, y se me fue para adentro, pegó con la pera y cayó. Esto es algo que nunca les voy a perdonar en la vida porque mi hijo (llamado Máximo) está vivo de milagro".

El padre de la víctima agregó que "hablé con uno de los encargados y me dijo que los dueños estaban de viaje. Nadie me ayudó porque todos me miraban y tuve que bajar a buscarlo, bajé las escaleras porque lo vi tirado ahí. Lo levanté y salí corriendo una cuadra donde estaba el auto, me miraba todo el mundo, porque pensaban que sólo se había pegado la boquita. Lo cargué y lo llevé al hospital Pirovano. Ver caer a mi hijo ea algo que nunca me voy a olvidar, él estaba conciente en todo momento".

Esperanza e investigación

Sobre lo que se avecina, Mariano argumentó que "quiero que le den el alta y espero que no haya secuelas porque el golpe fue muy fuerte según lo que dijeron en el Pirovano, a quienes le agradezco por lo que hicieron y ahora está en terapia intensiva en el hospital Elizalde. También le quiero agradecer a amigos porque hicieron cadenas de oración para que salga adelante, porque mi hijo se podría haber matado".

Lo cierto, es que se espera que efectivos de la Comuna 12 hagan una inspección ocular en breve para seguir con la investigación.