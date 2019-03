Nicolás está desesperado: hace diez meses que no puede ver a su hijo de siete años porque su ex pareja se lo impide. Ella, miembro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no da respuestas pese a estar imputada desde hace dos semanas por "incumplimiento de convenio" del régimen de visitas que pautaba verlo tres veces por semana. "Soy abogada y trabajo en el PSA, si quiero te mato", denuncia el hombre que ella lo amenazó.

"Ella no está bien pero la respeto por ser la madre de mi hijo. Para mi hijo es la mejor del mundo. Yo acá no estoy para hablar mal de ella: estoy por los derechos de mi hijo", relató Nicolás en diálogo con Crónica HD.

"A los 10 meses que nació me separé. Después volví pero por un problema con mi papá la dejé de nuevo. La tercera vez que volvemos seguía igual con sus problemas y me dijo 'si me dejás no ves más a tu hijo'. Y es el día de hoy que no lo veo", agregó.

"El nene está manipulado, lo dijo la psicóloga. La última vez que lo vi fuimos al zoológico los tres juntos. No aguanté más hacerle de novio a una mujer así. Tengo los mensajes de texto que avalan la amenaza que hizo ese día sobre que no lo iba a ver más. Y se cumplió", agregó.