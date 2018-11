Por Gustavo Grimaldi

En el marco de una subasta realizada ayer por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el grupo Landmark, vinculado a las familias Werthein y Sielecki, se quedó con una parte del predio del Tiro Federal ubicado en el barrio de Nuñez, frente al estadio Monumental de River.

La licitación, realizada en el Banco Ciudad y que contó con una veintena de participantes, se lanzó con un precio base de $4.762 millones. Finalmente se impuso la oferta de $5.620 millones (u$s151 millones) de la empresa en donde participan, entre otros inversores, la dupla Werthein-Sielecki, que dejó en el camino al fideicomiso TF Towers.

Ambas familias ya tienen negocios en común. Por caso, tienen el control de la Transportadora Gas del Sur (TGS).

En esa tierras se podrán levantar torres de hasta 100 metros de altura, con un total de 150.000 metros cuadrados que se podrán destinar a viviendas, oficinas y hoteles.

El proyecto ganador (Banco Ciudad).

Según anunció el gobierno porteño, la venta de estos terrenos -denominados lote A- forman parte del proyecto integral del Parque de la Innovación, que se realizará en el resto del complejo del ex Tiro Federal. Con el dinero recaudado se financiará la construcción del lote C del parque y la urbanización de los barrios 31 y 31 bis, entre otras obras de infraestructura.

Además del lote A, el proyecto integral del parque consta de otros dos lotes: B y C. El B, que no se licitará por ahora, es el área de la histórica sede social de la Asociación Civil Tiro Federal Argentino. En el lote C, cercano al estadio de River, se desarrollará el Parque de la Innovación, que concentrará a distintas instituciones referentes de la innovación, la enseñanza superior y la investigación científica. En este caso todavía no hay fecha de subasta.

El 65% de la superficie total se tendrá que destinar a uso público, con espacios verdes y calles que se abrirán a partir de la adjudicación a los ganadores de las subastas.

El ministro de Economía y Finanzas, Martin Mura, destacó el precio obtenido en la compulsa, señalando que "los recursos obtenidos en la subasta son una clara muestra de la confianza que generan tanto la Ciudad como el país en los inversores y desarrolladores nacionales e internacionales".

El momento del remate (Banco Ciudad).

"Su ubicación resulta estratégica, ya que permitirá una conexión fluida con Ciudad Universitaria, la Universidad Torcuato Di Tella y otras instituciones vecinas. A través de esta conjunción, se creará un ecosistema de innovación e investigación que convocará a estudiantes, científicos y académicos, lo que generará las condiciones necesarias para promover la atracción, desarrollo y retención del talento", explicó el Gobierno porteño en un comunicado.

Por su parte, fuentes del Banco Ciudad indicaron que "se ha generado gran expectativa entre los desarrolladores nacionales e internacionales por la ubicación y dimensiones de los terrenos, emplazados en un barrio con gran potencial para el desarrollo inmobiliario por su cercanía a importantes avenidas, grandes parques, autopistas, medios de transporte público, clubes sociales y deportivos y centros comerciales y educativos".