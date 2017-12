Por Florencia Golender

@Flopa01



"Este año no gastemos tanto en regalos", suele escucharse en la previa navideña. La meta parece misión imposible cuando la economía no acompaña el clima festivo pero las familias sacan la calculadora y se la rebuscan para darse el gusto de llenar el arbolito. Un informe estimó que el gasto promedio por regalo fue de $ 650, mientras que el 57 % destinó hasta $ 1.000.



Los días de compras arrancaron hace rato y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa elaboró mediante la consultora Focus Market su informe sobre Proyección de la Demanda de Compras Navideñas al que accedió Crónica, surge de ahí (2.862 encuestados) el estimativo de lo que los consumidores desembolsaron en regalos. Si bien el dato final sobre el ticket promedio se conocerá en los próximos días, la proyección permite aseverar que las familias gastarán un 22 % más en los regalos, teniendo en cuenta que en 2016 el gasto promedio fue de $ 530.



Ante la pregunta sobre cuánto piensa gastar en cada regalo, el 22 % de los compradores sostuvo que no superaría los $ 500, mientras que otro 35 % se estiraría a $ 1.000. En tanto, un 32 % fijó un tope de $ 3.000, mientras que el 11 % restante lo superaría. Para los comerciantes, que apostaron con ímpetu a promociones y descuentos, estos días también son cruciales ya que algunos aún no se recuperan del año pasado.



El director de Focus Market y asesor de CAME, Damián Di Pace, aseguró a Crónica que "el año pasado las ventas minoristas tuvieron una caída de 2,1 %, por lo cual el sector espera al menos recuperar el terreno perdido del año pasado".



Además, el especialista destacó que "la perspectiva es que el consumo revierta la situación de diciembre, que ha sido complicado con varios aumentos en los precios del mercado interno". A esto se le suman, tanto a los comerciantes como a los consumidores, los incrementos en las tarifas de los servicios de luz y gas que llegarán con la boleta de enero.



Sin embargo, hay cierto optimismo con las ventas ya que "hacia este fin de semana se estaban acelerando fuertes promociones lo cual debería incentivar el consumo", pronosticó Di Pace.



Continuarán en la víspera de Año Nuevo, interesantes promociones como "un 30 % de descuento en electrodomésticos, hasta 40 % en telefonía celular (más 12 cuotas sin interés en ambos casos). También, el rubro indumentaria y calzado propone 25 % de rebaja en sus productos. Influyen fuertemente el Plan Ahora 3 y 6, así comotambién, el CAME ATACYC en el interior del país con 12 cuotas sin interés", detalló el consultor.



Jugueterías



Si se tiene en cuenta sólo el rubro Juguetes, el gasto promedio se estimó en $ 450 para esta Navidad, lo que significa un alza de 19 % respecto al año pasado. Entre los más vendidos, como la pelota de fútbol y la revelación del año, el spinner, hay precios promedio más que accesibles.



En este caso, la expectativa es alta ya que el sector atraviesa un momento complicado. De enero a septiembre de 2017 se importó 77 % más de juguetes, causando un serio daño en términos de competitividad a la industria nacional.