El proyecto de ley para que el aborto sea legal, seguro y gratuito, generó una grieta profunda entre los que están a favor, y en contra. Incluso, el día de la votación, la plaza del Congreso quedó literalmente dividida en dos.

Pero esta vez, las diferencias llegaron al propio seno familiar y causó un problema entre un padre y su hija. Marcelo Savazzini, que fija una postura en contra del aborto, en su cuenta de Facebook quiso dejarle un mensaje a su descendiente que está a favor. Y no tuvo mejor idea que contar que ella no había sido "buscada"

"No fuiste planeada. No te buscamos. No fuiste producto de una pareja constituida con un proyecto firme", dijo el hombre que siguió su descargo con un mensaje que buscó ser amoroso y comprensivo: "Hoy sólo deseo que seas una persona de bien. Y aunque el pañuelo verde que llevas puesto no coincide con mis pensamientos, no obstante te amo y te respeto".

Lejos de gustarle, la chica de 15 años se enojó con su padre por cómo la expuso en las redes sociales y por eso Marcelo dedició borrar el posteo. Tal fue la bronca de la joven, que no quiso festejar el día del padre con él