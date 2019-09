El dólar cerró este viernes en $58,44 para la venta al público levemente por encima del jueves y 42 centavos por encima del valor del viernes pasado, mientras que el mayorista finalizó en $56,11, apenas un centavo por encima del cierre del jueves y 29 centavos más que el viernes pasado.



"Puntuales incursiones de la banca pública colaboraron para diluir la temprana presión sobre los precios del dólar mayorista", indicó el analista Gustavo Quintana y destacó que "exportadores de cereales y oleaginosas" ingresaron este jueves US$ 95 millones en el mercado de cambios.



El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 397 millones sin registrarse operaciones en el segmento de futuros MAE. En tanto en el de futuros de Rosario, Rofex, operó US$ 273 millones de dólares; una baja de casi 11 % respecto del jueves.



"El mercado de cambios sigue operando con poco volumen, debido a los inconvenientes de bancos y empresas en ajustarse a las nuevas normas del BCRA", agregó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



"Otra vez se observó al BCRA vendiendo partidas de US$ 5 millones en los futuros del mes de octubre, que volvió a subir, siendo un mes clave por el tema de las elecciones, aunque el volumen de contratos para ese mes apenas llega a 420 millones", dijo Izzo y agregó que "en el mercado de contado no intervino el BCRA, ya que los precios de la divisa se mantuvieron bastante estables, regidos solamente por la oferta y demanda, de a ratos compensada".

