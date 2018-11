El club del 100

Precios Cuidados

El último índice de precios publicado por el Indec corresponde al mes de septiembre y muestra que los alimentos siguen aumentando por encima de la inflación en el Gran Buenos Aires y en mayor proporción que el resto del país. Este jueves se conocerá el número de octubre pero una medición privada sobre la canasta básica en ese período adelanta que la diferencia se mantendría al registrar un incremento del 5,82% de la comida mientras el promedio general de todos los sectores de la economía rondaría el 5%.En el noveno mes del año, el rubro alimentos subió 7,3% en el conurbano bonaerense, en tanto la inflación general fue del 6,6%. El margen se repitió a nivel nacional con un 7% contra con el 6,5% promedio de todos las categorías, pero en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires es donde la diferencia fue mayor al compararla con las regiones Pampeana, Noreste, Noroeste y Patagonia que desglosa el índice oficial. Sólo Cuyo arrojó un 8,3% en sus góndolas contra el 6,8% general, superando a todo el resto.En diciembre del año pasado, la misma medición privada arrojaba un valor total de $6.144,70 para su canasta base, diez meses después la cuenta llega a $9.459,06. El incremento de la comida acumulado en ese período es de 53,93% y respecto al mismo mes de 2017, el número asciende a 57,45%.El informe elaborado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) que todos los meses realiza su Índice Barrial de Precios (IBP) reveló el aumento respecto a septiembre, cuyo alza comparada con agosto fue de 11,62%.En octubre el rubro de verduras y frutas encabezó los incrementos con 12,50%, los productos de almacén crecieron 3,20%, mientras que las carnes subieron 9,93%.Con noviembre y diciembre aún por medir, no es descolocado aseverar que el promedio anual de remarcación de los alimentos en el conurbano probablemente supere el 60% este año.A lo largo de 2018 la harina de trigo lideró todos los aumentos (150%). El último IPC del Indec arroja una suba del orden del 12% sólo en septiembre para este insumo base de cualquier cocina hogareña. En tanto, según el informe de Isepci los huevos y las papas siguen en orden de escalada con un 100%. No muy lejos están el pan (97%) y los fideos (83%) o el medio kilo de yerba (72%)."Observamos que continúa un proceso que no se detiene. Hay un ajuste de los presupuestos domésticos, especialmente en los hogares de menores ingresos, mientras los precios en general y de los alimentos en particular, no ceden. En este marco, el gobierno reafirma su orientación económica lo que no augura ninguna perspectiva de mejora para la mayoría de las familias", concluye el documento elaborado por Isepci.En la previa de la publicación del Informe de Precios al Consumidor de octubre del Indec, el gobierno nacional autorizó el último viernes la actualización de los importes de 31 productos del programa Precios Cuidados en un orden del 4,2% promedio. A su vez, agregó 31 artículos de cadenas mayoristas. Se incluyeron opciones libres de gluten como premezcla para preparar pizza y pan.Desde la Secretaría de Comercio Interior indicaron que estas nuevas alternativas se suman a la oferta de yerba mate, jugo en polvo, f lan, yogur, entre otros. Desde el organismo dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, agregaron que los productos en Precios Cuidados se adquieren un 25% más baratos en promedio. En este marco, la CGT negoció esta semana con la Casa Rosada un bono de $5.000 para que cobren a fin de año los trabajadores del sector privado. Aunque aún no se firmó el decreto, el pago sería en dos cuotas, una en noviembre y otra en enero.Según los últimos datos del Indec que corresponden al primer trimestre de 2018, en la Argentina hay un total de 20.383.000 de empleos, de los cuales 10.774.000 están ocupados por asalariados formales, es decir la proporción de trabajadores que recibiría el bono, mientras que 4.610.000 son no registrados y 4.999.000 son cuentapropistas.El panorama se viene complicando en este sentido, ya que ocho de cada diez puestos creados entre el primer trimestre de este año e igual período de 2017 correspondieron a trabajadores no registrados y cuentapropistas, según surge de informes oficiales.La firma del decreto que obligaría a las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas (excluye al sector estatal) a pagar el bono se concretaría entre mañana y el martes y aliviaría un poco el bolsillo de algunos frente a la disparada de los precios en las góndolas. Desde el sector industrial ya adelantaron que la mayoría de las compañías no podrá afrontar el pago en paralelo con la revisión de paritarias. Lo cierto es que la posibilidad de cobrarlo es mejor escenario que el de la otra mitad de los trabajadores que no se encuentran "en negro" y dependen de la voluntad de su empleador.