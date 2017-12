Por Florencia Bombini

@florbombini



E n medio de un fin de año donde los aumentos se llevan el protagonismo de los medios, dos jóvenes de Bahía Blanca, dueños de una carnicería, decidieron resignar dinero y donar más de 100 kilos de carne a los vecinos de la ciudad.



El hecho ocurrió el último sábado por la mañana y tuvo una repercusión mucho mayor de lo que ellos esperaban, ya que media hora antes de abrir el local había una fila de 30 personas esperando en la vereda y en apenas dos horas se llevaron las 75 bolsitas que habían preparado en la semana más otras 10 que armaron a último momento ante la gran demanda.



Diego Ascheri tiene 35 años y trabaja junto a su hermano Alejandro, de 25, en una carnicería ubicada en la calle Bolivia al 700 de esa ciudad, donde la pasada jornada los vecinos se llevaron 120 kilos de carne.



“Perdimos plata, pero realmente lo hacemos de corazón, queremos hacer algo bien. Sentimos que es un acto de caridad”, le comentó a este medio Diego, quien aclaró que los cortes repartidos fueron los que “no tienen demanda para las fiestas”.



Es decir, paleta de cerdo, bife de cerdo, caracú, entre otros que no son netamente parrilleros. El hecho tuvo una enorme repercusión gracias a la publicación de Diego en las redes sociales, más allá de que aseguró tener “muy pocos contactos”.



Además, explicó que “si bien yo vivo muy cerca del negocio, mi hermano viene de otro barrio y me contó que vino gente también desde esa zona, que es a 25 cuadras de acá”.



En tanto, los hermanos se mostraron sorprendidos por el éxito que generó esta iniciativa solidaria: “No esperábamos tantas personas, hubo mucha gente que se quedó sin su bolsita”, resaltó Diego.



“Fue todo muy rápido. A las 7.40 de la mañana había 30 personas sentadas afuera y a las 10 ya habíamos repartido todo”, relató. Ante la gran demanda, agregaron diez bolsas de mercadería. Cada una contenía entre dos y tres kilos de carne. “Tuvimos una mañana muy movida pero hicimos un acto de caridad”, indicaron.



Publicación



El jueves a la tarde Diego había lanzado el anuncio por su cuenta de Facebook y hasta ayer había sido compartido en más de 1.500 oportunidades.



“Con motivos de las fiestas, en la carniceria se nos acumularon ciertos cortes de carne que no tienen salida debido a la gran demanda de cortes para la parrilla. Con mi hermano estuvimos pensando en regalarlo a la gente que verdaderamente esté pasando necesidad”, había escrito Diego sin saber que su publicación se iba a viralizar de esta manera.



En el mismo solicitaba a los vecinos que “sean coherentes”, ya que este mensaje estaba destinado a las personas “con mayor necesidad”.



De esta manera, muchos bahienses van a poder pasar un fin de año quizás diferente al que habían planeado, gracias al enorme gesto de Diego y Alejandro Ascheri que reemplazaron el cuidado de su bolsillo por la enorme satisfacción de ayudar al otro.