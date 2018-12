María Helena Ripetta

mhripetta@cronica.com.ar



Nilda Gómez es una de las 194 mamás que perdieron a sus hijos en la tragedia de Cromañón, de la que hoy se cumplen 14 años. Mariano estudiaba abogacía, un compañero suyo llegó a secretario de Fiscalía y su mamá piensa que "tal vez a él también le hubiera ido tan bien". "No me permitieron conocer el futuro de Mariano. Lo mataron", le dice a Crónica Nilda, que tiempo después de su muerte empezó a estudiar Derecho y hoy es una abogada que representa a las víctimas. Ella estuvo presente en cada una de las audiencias del juicio y de las distintas instancias judiciales. "Veía el desprecio por la vida, el dolo. La defensa que tenían todos los imputados era muy grande y teníamos que luchar contra todo eso. Ver una justicia muy lenta para interpelar pero rápida para liberarlos a todos", recuerda la mamá. "Empecé a estudiar Derecho porque era lo que Mariano soñaba y porque yo quería saber por qué no se aplicaba lo que yo creía", dice Nilda quien representa gratis a las mamás que perdieron a un hijo en distintas circunstancias.



Este domingo habrá distintas actividades, pero la más importante para la mamá es la de las 22.50 frente a la puerta de lo que era Cromañón, cuando encenderán 194 velas en silencio. "Un día un chico estaba ahí y le pregunté si quería prender una, me respondió 'yo no tengo ningún familiar, ni amigo, pero me podría haber pasado a mí'. Le di para que encendiera la de mi hijo", cuenta Nilda que habla clara y verborrágica de los proyectos de prevención de la Asociación Familiares por la Vida que integra, pero la voz se le quiebra cuando se refiere Mariano. "Lo recuerdo como un ángel. Tengo la foto en el auto. A veces, a pesar del tiempo, no me convenzo que no está. Tuvimos que levantar sus restos, fue muy doloroso. El cajón no salía, su hermana aún no había llegado, cuando lo hizo recién lograron sacar al ataúd. De ahí al crematorio y lo llevamos a casa. Mi hija propuso un brindis y dijo Mariano está con nosotros otra vez. Ninguna madre esta preparada para algo así", dice Nilda, emocionada.



"Las instancias judiciales se agotaron. Ya no hay nada más que hacer. Están todos en libertad. Enfermamos a la gente diciéndole algo que no va a pasar. Los recordamos, hacemos cosas para que no le pase a otros chicos, en determinados momentos nos alegramos, como la llega de un nieto, de vida a la familia. Pero hay que entender que instancias judiciales no hay más", dice Nilda no sólo como mamá, si no como abogada.



-¿Cómo le gustaría que sean homenajeados?



-Yo siempre reclamé que las bandas grandes honraran a los muertos de Cromañón. Que por ejemplo Ciro tocara en el santuario o Mollo. Pero nunca fue posible.



-¿Qué siente cuando se entera que los músicos de Callejeros van a tocar?



-Es irreal decir que Callejeros no tiene responsabilidad. Fueron condenados. Pato Fontanet volvió a tocar, yo creo que él está viviendo su propio infierno, pero yo estoy viviendo un infierno por su culpa. El no puede hablar de los chicos porque tiene libertad condicional y fue una de las condiciones que le puso el juez. Tampoco puede organizar un recital. Estamos cuidando a quienes van a verlo. Los otros tocan como ex Callejeros.



-¿Las diferencias entre los familiares es por Callejeros?



-Nosotros no éramos de una comunidad que se conocía, no pertenecíamos al mismo barrio, al mismo club. Aprendimos a consensuar para lograr Justicia más allá de nuestras diferencias. Una vez que se obtuvo no teníamos más nada que nos uniera. Salvo los que éramos amigos, con quienes teníamos las mismas ideas, con ellos formamos la asociación Familiares por la Vida.



-¿Qué cambió después de Cromañón?



-Mucho. La cabeza de los chicos, la toma de conciencia de los padres. Hoy las cosas que faltan para la seguridad en los boliches las denuncian los mismos chicos, antes no pasaba. El gobierno hace los controles, tiene la obligación de tener la vocación de ir en contra de la corrupción en el ambiente de los boliches. Tomar todas las denuncias que llegan y mandarlas a la agencia de control comunal. Las tomamos, a veces es más fácil que la hagan con nosotros para eso tenemos el 0 800 999 2769 . En el caso del Gobierno de la Ciudad se firmó un convenio por el cual a los 15 días se nos tiene que hacer una devolución de la denuncia que informamos. También hacemos guardias nocturnas viernes y sábados y ahí tenemos acceso directo a quienes están haciendo los controles. Estamos agregando este servicio a los municipios que nos piden, que ven que hay cosas por arreglar y que a veces para los pibes es más fácil hablar con los padres de Cromañón como te decía. José C Paz fue el primero en firmar con nosotros el convenio para que podamos actuar. Hoy se pintará un mural allá en homenaje a los chicos.



-¿Qué más habría que modificar?



-Hay que cambiar la cultura del aguante, que no es que las bandas pueden hacer cualquier cosa. De eso hablamos en los talleres que damos en las escuelas donde el disparador es Cromañón pero para hablar de la prevención. Hoy no es sólo la noche esta la previa, las fiestas a la mañana después de los boliches y los bares les venden alcohol. Los riesgos no son sólo los edilicios y la forma de manejar las sanciones, también esta el alcohol. Dejan inconscientes o baja de reflejos a las chicas y abusan de ellas, pero muchas veces no hacen la denuncia. Trabajamos en todo eso, sabemos que no es posible el alcohol cero pero buscamos que los chicos tomen conciencia de lo que pasa.



-¿Qué falta?



-Hoy los boliches llamados ocultos no siempre cumplen con las salidas de emergencias, las fiestas clandestinas son una gran preocupación. Los empresarios son muy hábiles, siempre van un paso adelante. Hay que generar mecanismos para que el control se pueda hacer y que las multas sean altas.