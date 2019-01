Con demoras por el mal clima se realizó el rastrillaje desde la ruta 11 y el arroyo El Pescado hacia la ciudad de Magdalena para tratar de hallar a Gissella Solís Calle.



Según se informó, el operativo resultó “negativo”, es decir, no se encontró a la odontóloga, ni tampoco ningún elemento relevante para la investigación.



La odontóloga de 47 años está desaparecida desde el último 16 de enero. La búsqueda sobre la ruta 11 y el arroyo El Pescado fue ordenada por la fiscal Ana Medina, luego de que una mujer llamó al 911 para denunciar que la semana pasada había visto una camioneta Nissan X Terra amarilla, similar a la que tenía Abel Casimiro Campos, la pareja de la odontóloga, quien se suicidó. La familia de la odontóloga apunta al trayecto que hizo Campos desde las doce de la noche del martes hasta las once de la mañana del miércoles.



“Necesito saber qué pasó con mi hermana desde las doce de la noche de la noche del martes hasta las once de la mañana del día siguiente cuando fue a trabajar”, dijo Mariela, la hermana de Gissella.



La investigación está concentrada en los movimientos que hizo Campos desde la medianoche del martes hasta el lunes, cuando apareció ahorcado en un hotel en el centro de La Plata.



“No era agresivo, siempre se portó bien. Tengo que llegar a la conclusión de que era un psicópata”, dijo Mariela.



“Yo estoy convencida de que no fue Abel solo. Mi hermana tenía contextura grande y él supuestamente tenía problemas de salud. Nunca pudo haber actuado solo”, dijo la hermana de la odontóloga quien asegura que ahora “desconfío de todo el mundo”.



Mariela apuntó también a la mujer de Abel, con quien vivía cuando iba a Lobería. “Ella dijo que no sabía que tenía una relación, pero sí sabía de la existencia de Gissella. Lo que resulta raro, además, es que después de que Abel aparece muerto hay movimientos en la cuenta bancaria”, agregó.



Campos tenía dos hijos, la menor estaba con su madre en Lobería. Hacía seis años que estaba de novio con Gissella, quien hace tres se enteró de la doble vida. Ella había puesto plazo para que él definiera la situación. Según se pudo establecer, ese era el conflicto en la pareja.