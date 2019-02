Un violento asalto a un interno del colectivo de la línea 269 derivó en un paro por 24 horas en ocho líneas que comunican la zona oeste del conurbano con la Capital Federal. Exigen mayores medidas de seguridad en horas de la noche debido a la ola de robos que sufren a menudo.

Este caso tuvo como protagonista a un chofer de la línea 269, quien a las 22.30 del jueves circulaba por el barrio Mariló, del partido bonaerense de Moreno, con una buena cantidad de pasajeros a bordo, entre ellos su esposa e hijos que iban en la parte delantera de la unidad. Los cuatro sujetos (serían menores de edad) que subieron a la unidad robaron a todo el pasaje a la altura de la calle Magallanes, de los cuales muchos manifestaron haber perdido su sueldo completo, e inclusive al conductor.

Tres de los cuatros ladrones atacaron a los pasajeros del fondo y uno se quedó con el chofer. De todas maneras y no contentos con lo realizado, los malhechores dispararon en tres ocasiones por lo que pudieron haber causado una tragedia adentro del colectivo, ya que uno de los impactos dio en la parte lateral del vehículo y otro cercano a uno de los hijos del chofer.

Tras el robo, los delincuentes escaparon raudamente por las calles del barrio. Como medida a lo ocurrido, los trabajadores de la línea 216 S.A.T. arrancaron un paro por 24 horas que afectó a las líneas 166-236-269-395-441-443-504 y 634, hasta que la policía les garantice la seguridad de poder llevar a cabo ese recorrido sobre todo en horas de la noche.

Fernando González, compañero del chofer robado, comentó: "Se dice que fueron menores de edad los que robaron la unidad, y el sábado pasado había pasado algo similar, lo que pasa es que no salió en los medios. Esa zona donde ocurrió el hecho es peligrosa y ahora vamos a tener una reunión con la policía de Moreno y la UTA para que nos brinden mayor seguridad, porque sino no vamos a poder hacer ese recorrido de 21 a 6. No hubo muertos de casualidad pero no podemos seguir trabajando de esta manera, tenemos miedo de que pase algo malo".

En tanto, el caso es investigado por la UFI N° 1 de Moreno que ordenó se recolecten las imágenes de la zona donde se cometió el robo, para intentar identificar a los sujetos que robaron al pasaje y al chofer.