Conductores de colectivos, en su mayoría de la empresa DOTA,y que cubren al menos 20 líneas de zonas metropolitanas y municipales, realizan un paro sorpresivo por reclamos salariales y gremiales.



Tras una intensa jornada de protestas, las trabajadores piden ser escuchados por las dueños de la citada firma que nuclea los diferentes recorridos.



Cabe señalar que la medida efecta a las líneas: 5, 6, 7, 8, 9, 21, 25, 28, 44, 50, 56, 76, 91, 100, 101, 115, 117, 135, 146, 150, 161 y 188.



En tanto los ramales provinciales que se adhirieron al paro fueron la 256, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429 y 435. Pro su parte, en zona municipal no prestó servicio el 503 San Vicente, la 541 Almirante Brown, la 520 Lanús y la 570 Avellaneda.



Según el primer comunicado, que lleva la fima del secretario general, Roberto Fernández indican que: "El consejo Directivo Nacional de la UTA, con motivo del paro sorpresivo del Grupo Dota y sus empresas vinculadas en el día de la fecha, informa al público en general que la UTA no ha decidido ni avala en lo más mínimo dicha medida de fuerza. Conmina además a los responsables a que desistan de la misma, toda vez que no responde a ninguna decisión emanada de los cuerpos orgánicos del gremio".



Mientras que más tarde, mediante otro documento titulado "Hay que ayudar al Gobierno Nacional", la Unión Tranviarios Automotor, también bajo la rubrica del citado secretario advierte que "el Grupo Dota intenta desestabilizar al Gobierno Nacional".



El comunicado completo



"UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR



Comunicado de prensa

Hay que ayudar al Gobierno Nacional

El Grupo Dota intenta desestabilizar al Gobierno Nacional

El Consejo Directivo Nacional de la UTA informa al público en general que las medidas de fuerza adoptadas en empresas del Grupo Dota, que hemos ya descalificado en este mismo día, están siendo orquestadas por un grupo de dirigentes que perdió las elecciones de nuestro gremio y que no tiene, por lo tanto, ninguna autoridad orgánica. Este grupo recibe además el apoyo evidente de la Empresa Grupo Dota SA, que les presta colectivos, facilita el acceso a lugares de trabajo para realizar asambleas y habilita horarios que no son convencionales para la realización de actividades que se ubican al marge. del ordenamiento gremial, y que por lo tanto se pueden calificar sin temor como tareas de agitación, con las que engañan a muchos compañeros trabajadores que, de buena fe, entran en el juego de estos inadaptados.

Llama mucho la atención que estos hechos ocurran a menos de una semana de la asunción del nuevo gobierno democrático, al que todos los sectores nacionales le están dando un lógico tiempo de adaptación a los nuevos cargos. No ocurre ello con el Grupo Dota, que, sin la más elemental buena fe, alienta un conflicto inexistente con efectos desestabilizadores, a espaldas del gremio, confundiendo a los usuarios y al público en general.

Seguiremos trabajando para esclarecer a la opinión pública sobre esta oscura maniobra, claramente orientada por intereses espurios.

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2019

Roberto Fernández

Secretario General"