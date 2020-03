La panelista Connie Ansaldi compartió en su cuenta de Instagram un conmovedor video de su abuela y, de esta forma, en un contexto de pánico por el coronavirus, llamó a reflexionar a miles de personas.

En las imágenes se puede ver a la abuela de Connie, de 96 años, que se acerca a la cámara y comenta sobre la posible cuarentena total que el Gobierno tiene previsto anunciar para evitar la propagación de la pandemia.

.

“Recién mi abuela (sobreviviente del Holocausto) me dijo: ´Yo estuve 3 años escondida en un pozo bajo tierra para que no me maten y 2 años en el guetto. Sin bañarme y casi sin comida. La gente no puede aguantar 2 semanas en sus casas?´, escribió la periodista junto al video.

Y añadió: “Hablamos mucho de lo que está pasando. Ella no tiene miedo por ella pero por nosotros sí. Cuidemos a la #Abuli . La Mía. Las de todos. Los vulnerables y los sanos que quizá se verán afectados. Todo tiene solución salvo la muerte.

Por último, para enfatizar su mensaje, expresó: "Esta también es una guerra y el enemigo es invisible. #YoMeQuedoEnCasa. Quedate vos también".

Cuarentena total

La medida en Argentina podría ser durante una semana, con el objetivo de ponerle un freno al COVID-19 que ya dejó 97 contagiados y tres muertos en Argentina.

Es fundamental en este tipo de casos no entrar en pánico, y saber que la “cuarentena obligatoria” no es sinónimo de reclusión. De hecho, nada te imposibilita desarrollar algunas actividades, siempre y cuando tomes los recaudos necesarios.

De tomarse la decisión, hay una serie de sectores que no frenan, como es el caso de los sanatorios y hospitales, farmacias, supermercados, estaciones de servicios y medios de comunicación.