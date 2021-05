Una joven compartió en sus redes sociales lo que le ocurrió en una cita fallida y en pocas horas se hizo viral. Es que según contó, la actitud machista de su acompañantela dejó atónita.

"Me vi con uno que cuando lo pasé a buscar en vez de subir directo, abrió la puerta del conductor y me pidió que lo dejara manejar, porque le daba vergüenza que lo llevara una mujer. Jajajaja. Seguí participando rey", contó Guillermina, en un tuit que coronó con un emoji de payaso.

En dos días cosechó más de 78 mil "me gusta", y más de 3 mil compartidos. Y los comentarios no se hicieron esperar, muchos con imperdibles episodios similares. "Mi ex se iba al baño cuando yo pagaba en cualquier lugar al que íbamo. a comer. Le daba vergüenza que pagara yo", le confió Lu.

"Hace mucho fui a comer con una con la que salíamos (psicóloga, feminista, militante). Voy a pagar, y no les anda el posnet, y no tenía efectivo. La mina me dio el dinero por abajo de la mesa para que pagara yo, en vez de pagar ella directo!!", recordó Eduardo Safi.

A pedido del público: ¿qué pasó después?

Le dije que se hiciera curar el empacho y se subiera de una vez, que si quería manejar se comprara su auto���� Fue de acompañante ���� — Guillermina �� (@Guillehermani) May 6, 2021

Finalmente, Guillermina decidió compartir qué le contestó: "A pedido del público: ¿qué pasó después? Le dije que se hiciera curar el empacho y se subiera de una vez, que si quería manejar se comprara su auto. Fue de acompañante", sentenció.

