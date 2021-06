En 2019 gastó sus últimos ahorros para salvar su pizzería de la localidad bonaerense de Bernal, tras la corrida cambiaria meses antes de que Juntos Por el Cambio dejara el gobierno. Luego, cuando todo parecía repuntar, los primeros casos de Covid-19 fueron anunciados por el Ministerio de Salud de la Nación. El cierre de los locales gastronómicos fue inminente en marzo de 2020 y Gonzalo Sacco y su pizzería debían bajar las persianas.

A pesar de todas las peripecias que transitó, el comerciante aseguró entusiasmado: "Me encanta proyectar acá, no pienso en irme a vivir afuera. Con mi mujer insultamos por muchas cosas que tenemos que vivir, pero me encanta mi país. No me desalienta, al contrario: creo que podemos tener una Argentina diferente".

Su historia comenzó en 2018 cuando compró el fondo de comercio, junto a su esposa Soledad, el restaurante "El Nuevo Candil", que en esa época llevaba 42 años atendiendo al público de la zona Sur.

Gonzalo con su esposa Soledad.

“Adquirimos el fondo de comercio porque los dueños originales estaban cansados. Apareció la posibilidad y lo manejamos con Sol. Yo en ese momento trabajaba en la planta impresora de un diario. Pero cerró y me dediqué a fondo en este proyecto. Y los números no daban, pero cuando se transformó en mi actividad principal empezó a tomar otro rumbo”, sostuvo Gonzalo al medio Infobae.

Su intento por salvar el negocio y no dejar a ningún empleado afuera, pese a las restricciones impuestas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que pusieron boca abajo las mesas y sillas de los restaurantes, en un primer momento no tuvo la respuesta esperada.

"Cuando empezó la cuarentena decidimos pedir un préstamo bancario de $850 mil para no ponerles excusas a nuestros empleados. La caída de marzo a junio de 2020 fue muy severa”, explicó Gonzalo. “El negocio fue creciendo, pero la cuarentena nos golpeó, como a todos. Perdimos el 60% de la facturación. Mi mujer se quedó sin su trabajo en un restaurante”, agregó.

Como los números no le daban, y las preocupaciones por los vencimientos y el pago a sus empleados lo tenían desesperado, Gonzalo reconoció que un momento tuvo el "obvio" pensamiento de querer cerrar.

Sin embargo, su actitud y empeño fue mucho mayor. Un día le dijo a su mujer Soledad: "Si tengo que ser chofer de Uber a la noche, lo hago, no tengo ningún problema. Podía dividir mis fuerzas en buscar otro trabajo. Pero preferí poner toda mi energía y atención en el negocio, buscar más herramientas que dividirme", dijo.

“El préstamo lo obtuvimos en mayo o junio de 2020. Durante marzo y abril me dolía la panza. Liquidamos los últimos ahorros para poder pagar los servicios en casa. Yo quería ganar tiempo. Sabía que si pasaba el invierno y llegaba a octubre, el laburo iba a repuntar”, vaticinó el comerciante de Bernal.

La pizza que hace Gonzalo bajo el lema "Go For It" (Ve por eso).

Así, Gonzalo mostró toda la bronca y miedo que tuvo en ese momento en el que su negocio caminaba por la cuerda floja. “Entendí lo que era sufrir la ansiedad. El préstamo nos ayudó, pero sabíamos que estábamos 40% más endeudados. Y nos endeudamos para seguir de pie. Empecé a remarla con platos del día. Atendía el teléfono y repartía los pedidos. Lo hicimos sin perder la esencia de la pizzería. No quería realizar las cosas a cualquier costo”, explicó el joven emprendedor.

“Mi familia vive de la pizzería. Y al caer el 60% de la facturación nos atrasamos con los gastos de mi casa. De facturar $70 mil por día pasamos a hacer $15 mil. Con eso pagamos sueldos y no nos atrasamos con los proveedores". dijo.

La ayuda del ATP y el repunte

Luego de que las restricciones se flexibilizaron tras la primera ola, El Gobierno nacional anunció subsidios para todas las empresas golpeadas por la pandemia de coronavirus. "Después, por suerte, el gobierno nacional nos ayudó y en junio del año pasado cobramos la ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción)”, contó Gonzalo.

Asimismo, aseguró que para mantener la estructura del negocio, su pizzería debe facturar a partir de 800 mil pesos por mes. "Por eso lo abrimos los siete días. Pero entendemos que trabajamos de lo que nos gusta: yo atiendo a los clientes como me gustaría que me atiendan a mi”, dijo el papá de Luca y Dante.

“Und dia se acercó un amigo que también es cliente y apostó en nosotros, porque ve el laburo que hacemos. A esta altura del año teníamos un nudo en la panza y hoy nos encontramos con esta situación: en julio vamos a abrir un nuevo local en el centro de Quilmes que se va a llamar igual. Y estamos contentos porque necesitamos ocho personas para comenzar. Eso es trabajo. Y cuando avance todo esto y volvamos a la normalidad, precisaremos más”, reveló el comerciante, quien remarcó que no le gusta "pegarle al país", ya que le "da de comer" y le da "trabajo a la gente" con su emprendimiento.

Tras la mejoría de la situación económica y la ayuda de su amigo, Gonzalo contó que está por "abrir un nuevo local que va a dar más puestos de trabajo". "Ser comerciante en Argentina es muy difícil, lo sé. Y soy una persona que trata de hacer foco en lo bueno. Yo sigo creyendo en mi país, en tener proyectos acá”, reafirmó.

"Hace 10 años viví tres meses en Barcelona, trabajé allá. Cuando volví, lo primero que pensé fue que acá no está todo tan mal. Obvio que la inseguridad asusta, pero a veces el relato de Europa nos encanta. Pasa algo en Europa y no decimos nada. Cuando pasa acá somos un desastre. Idealizamos mucho la vida de allá. Entiendo y coincido en algunas cuestiones de respeto entre las personas, pero acá hay muy buena gente, que quiere lo mejor para el otro", concluyó.