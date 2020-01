mresano@cronica.com.ar

Un hombre lucha por su vida tras ser arrollado por una camioneta mientras barría su vereda, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova. El conductor se dio a la fuga, y hasta el momento no hay precisiones respecto de su detención, a pesar de que las autoridades policiales informaron a los familiares de la víctima que el sujeto estaría identificado. Por esta razón, los seres queridos exigen mayor esclarecimiento en la investigación, con el afán de obtener justicia.

En la madrugada del 1° de enero, Jorge Ricardo Aguaysol salió de su vivienda para llevar adelante su habitual rutina de dejar limpia su vereda, sin importarle que era el primer día del año. Alrededor de las 9, se lo vio con su escoba, en la esquina de Espinosa y Crovara, de la mencionada localidad del conurbano. En ese instante, una camioneta Chevrolet, de color gris, según precisaron testigos, se desvió de la cinta asfáltica, dada la desmesurada velocidad en la que se desplazaba, y alcanzó la humanidad de Jorge, de 64 años.

El vecino cayó, en estado inconsciente, con claras muestras de las lesiones padecidas y debió ser hospitalizado de urgencia en un centro de salud cercano. En tanto, el conductor no detuvo su marcha, lo cual desencadenó una intensa búsqueda por parte del personal policial de la comisaría de San Alberto, y de los propios familiares del sexagenario. Fue mediante el aporte de quienes pudieron observar el incidente que al parecer el individuo estaría identificado el vehículo había sido localizado e incautado. En este sentido, Gabriel, nieto de la víctima, señaló a Crónica que "en las últimas horas la policía nos dijo que encontraron la camioneta y que su dueño estaría identificado pero no sabemos nada. No tenemos la certeza que esa sea la persona ni tampoco el rodado. Espero que sea el verdadero responsable". Para ello será fundamental el registro de las cámaras de seguridad; justamente hay una de ellas ubicada en el mencionado cruce donde tuvo lugar el hecho.

Por su parte, Jorge permanece internado en terapia intensiva, en grave estado, como consecuencia de un derrame cerebral y otro pulmonar, y fracturas en su brazo derecho y en sus costillas. Al respecto, Gabriel reveló que "los médicos nos dijeron que no evolucionó. Está conectado a un respirador artificial y jamás despertó desde el accidente". Un delicado cuadro que profundiza la angustia en sus seres queridos y al mismo tiempo su exigencia de esclarecer el episodio, dado que hasta el momento sólo han obtenido indicios. Por esta razón, el nieto del hombre arrollado dejó en claro que "estamos pidiendo que aparezca el responsable. Si es esta persona que nos dice la policía, queremos que se haga justicia, que se condenado porque además de atropellarlo en la vereda, hizo abandono de persona. Esto no puede quedar en la nada, y también queremos que se especifique en qué estado manejaba".