Vicente Navarrete resistió por más de 12 horas deshidratado, con una muñeca fracturada y varios cortes en diferentes partes del cuerpo, tras luchar cuerpo a cuerpo contra un puma para salvar a su perro en Río Negro. Las fuerzas de seguridad señalaron que es "un milagro" que haya sobrevivido. "La pasé muy mal, pero nunca dudé. Ahora tienen que sanar las heridas", señaló el campesino de 64 años.

Navarrete está internado en la actualidad en el hosptal Valcheta, donde está recuperándose tras el ataque por parte del felino algunos días atrás y que casi le cuesta su vida.

"Tienen que sanar las heridas donde me mordió el puma, pero estoy bien", expresó desde la cama donde es atendido al Diario de Río Negro. El hombre tiene una fractura en la muñeca izquierda producto de una mordida, otra herida en la derecha y muchos cortes por mordeduras y zarpazos del puma.

El campesino en recuperación (Gentileza de Noticias23).

El pasado domingo por la tarde, Navarrete recorría el campo que tienen a 15 kilómetros al sur de Nahuel Niyeu, donde crían 30 yeguarizos y más de 40 vacunos. Estaba acompañado de su esposa Honoria Antilef y el objetivo del paseo era cuidar a los animales de los depredadores.

"Ovejas no podemos tener desde hace años; y las vacas y yeguarizos no alcanzan a desarrollar las crías porque el puma mata a los terneros, a los potrillos. Son una plaga y nos hacen mucho daño", explicó el campesino.

Pero esa tarde, Pico, su perro, alertó a ladridos que había un puma en la zona. "Llegué al lugar, el puma rugía. Tengo unas boleadoras de hierro pero no podía boléarselas porque estaba metido entre dos matasebos. Entonces, con un palo de jarilla hice una lanza, le até el cuchillo en la punta con un tiento del recado y despacito busqué el flanco hasta que le pegué una puñalada detrás de la paleta", contó.

Y luego agregó: "Perdió mucha sangre, el perro lo mordía y el puma no hacía nada. Salió disparado para una quebrada y se metió en la cueva".

Sin embargo, el hombre y su mascota persiguieron al animal. Le pegó con las boleadoras hasta dejarlo aturdido, pero el puma respondió atacándolo: "Le fui a meter otra puñalada detrás de la paleta y reaccionó. Fue un segundo. Saltó, se me vino encima y caímos los dos desde lo alto de una barranca de piedra. Pero no le aflojé las puñaladas".

Navarrete quedó malherido en medio del campo y el puma, muerto. "Quedé irreconocible. Tenía sangre por todos lados. Me arañó todo. No me sacó los ojos de casualidad", lamentó sobre su estado tras el ataque del felino.

Momento en que el hombre fue hallado.

Por un problema cardíaco crónico, Vicente estaba muy agitado y no podía levantarse. Logró arrastrarse hacia un lugar más bajo para poder ser encontrado. "Perdía mucha sangre y me hice un torniquete con las boleadoras. El frío ayudó a que la sangre se coagule", indicó.

Navarrete fue encontrado por el personal de la Policía de Río Negro y los bomberos, tras la denuncia de su esposa. También fueron clave los ladridos de su perro que sirvieron para avisar la zona donde estaba herido el campesino.

"Estaba deshidratado, había estado tirado en el campo desde las tres de la tarde hasta las 5 de la mañana. Le tengo que agradecer mucho a los bomberos y a la policía", destacó el hombre. Las fuerzas de seguridad, por su parte, señalaron que es "un milagro" que salve su vida por las heridas y el intenso frío a esa hora de la noche.