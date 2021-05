Un peluquero de Mar del Plata desafía a la pandemia del coronavirus, sacó el silón de su local a la calle y comenzó a atender en la vereda a sus clientes a pesar de las restricciones del coronavirus.

"No es un acto de rebeldía, sino una necesidad de trabajar para pagar el alquiler, los impuestos y tener un plato de comida en casa", afirmó Rubén Martínez, de 69 años, que lleva casi 50 "arreglando cabellos".



"A los clientes hay que atenderlos, y se me ocurrió sacar el sillón de peluquero a la vereda para poder seguir trabajando. La gente ya me conoce y sabe que desde que fuimos autorizados a atender con los respectivos protocolos para el rubro atiendo con barbijo y guantes", agregó.

"Si en la semana vienen y me dicen que no puedo hacerlo, lo tendré que dejar de hacer, pero, como le debe ocurrir a otros comerciantes, necesito trabajar, generar dinero porque sino no puedo llevar un plato de comida a casa" agregó.

Rubén Martínez aspira a no parar de trabajar, como lo vienen haciendo desde los 13 años. (Gentileza: La Capital)

Rubén explicó queCon su local sobre la calle Moreno al 2300 de esta ciudad balnearia, el peluquero marplatense expresó que no lo habló "con otros colegas porque fue algo repentino, y ante la necesidad de trabajar para cumplir con todas las obligaciones, resolví sacar el sillón y comenzar a emprolijar las cabelleras", dijo.

El peluquero manifestó que no recibe "subsidios, ni planes, pero tampoco los quiero. Sí quiero trabajar respetando los protocolos que el año pasado nos permitieron volver a trabajar. Soy consciente de que todos debemos cuidarnos, pero también de que si no trabajo me endeudo".

Por último, el peluquero marplatense dijo "desde los 13 años que trabajo, y nunca paré de hacerlo, no sé hacer otra cosa. Si bien cobro la mínima (jubilación) no me alcanza para nada".

Así trabaja Rubén Martínez en la vereda de su peluquería.



Al referirse a la pandemia de coronavirus, Rubén, quien ya recibió la primer dosis de la vacuna Sputnik V, dijo "se que esta segunda ola es más fuerte, y que debemos seguir cuidándonos, pero no tengo solvencia económica para volver a cerrar las puertas como el año pasado".