"Quería que los busquen, pero también tenía miedo de que los encuentren", cuenta Luis Niz, padre del cabo Luis Alberto Niz, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan.

El sábado a la madrugada se enteró a través de los noticieros que el submarino había sido encontrado. "Me enteré por la tele cuando desapareció y ahora también cuando apareció", detalló en diálogo con cronica.com.ar y agregó: "Después llegó el informe de la Armada, pero no sabemos nada".

"Dentro de toda la tristeza era algo que esperábamos. También pensaba que ojalá no los encuentren, que todavía podían estar vivos. Al menos que me mostraran algo que pruebe lo contrario, como ahora. Yo no puedo abandonar a mi hijo. Necesitaba que me muestren algo, que están ahí. Si no no lo puedo aceptar. Yo quiero a mi hijo. Así como lo mandaron que me lo traigan", expresó.

"Ahora hay que luchar por recuperar los restos", aseguró Niz, quien viajará desde Buenos Aires a Mar del Plata con otros familiares para recibir más información sobre el hallazgo.